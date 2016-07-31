iPhone总共卖出10亿台 你贡献了多少？

虽然苹果刚刚发布了一份糟糕的财报，但随后这家公司又传出了令人振奋的消息。

苹果公司CEO库克（Tim Cook）在员工大会上宣布，iPhone累计销量最近达到10亿部，这个数字在上周就已经实现了。库克说："我们从未准备一家独大，可我们一直准备制造能带来改变的最佳产品。感谢每个苹果人帮助世界日复一日改变。



受此消息影响，本周三苹果股价收涨6.5%，创两年最大单日收盘涨幅，周三午后一度上涨7.3%。

10亿台对于消费电子厂商是一个罕见的成就，苹果达到这个目标仅用了9年左右。一个对比是，日本众多数码相机在1999-2015年间曾卖出11亿台产品，但花费了16年的时间；中国目前排名第一的智能手机厂商，今年的目标也仅是1.4亿部。

但完成这个伟大的里程碑之后，苹果接下来的日子可能并不会太顺畅。

苹果公司7月26日公布第三财季财报显示，受iPhone销量延续下滑态势、中国区市场表现不佳等因素影响，当季利润下降27%。第三财季共售出4040万部iPhone，去年同期的销量为4750万部。在此之前，截至3月财季iPhone销量的下滑打破了此前连续八年的增长势头。

今年9月份，苹果可能推出新一代智能手机iPhone 7。但瑞银的硬件分析师Steve Milunovich向CNBC表示，即使有iPhone 7助阵，苹果2017财年的iPhone销量也只会有个位数增长。

苹果下滑的主要原因可能在于大中华区。本季度，苹果大中华区营收88.48亿美元，比去年同期下滑33%。过去几年，大中华区被苹果视为营收增长的重要来源。

与此同时，苹果在中国地区的市场份额已经跌出前三名，竞争对手华为、OPPO、vivo等公司增长势头强劲，华为刚刚的数据显示，在国内华为的市场份额已经达到18%，而其目标是在几年内获得30%的份额。

不过iPhone销售也有亮点。苹果3月31日推出了小型、价格低廉的新款手机iPhone SE，在苹果多款产品线都面临下滑的时候，这款手机提振了市场对苹果手机的需求。

但有分析师认为，iPhone SE影响苹果整体盈利。资产管理公司Sanford C. Bernstein的分析师Toni Sacconaghi指出，二季度iPhone出货量降幅低于以往水平，这应该归功于iPhone SE，这款产品拉动了苹果的每股收益增长，同时并未造成利润大幅下降。

来源：界面