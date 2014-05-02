苹果承认部分iPhone 5开关键存缺陷 5月2日起免费更换

哈新社阿斯塔纳讯，据环球新闻在线消息，在iPhone 4的"天线门"之后，苹果iPhone 5日前正遭遇"开关门"，部分用户iPhone 5使用受影响。上周末，苹果公司宣布部分iPhone 5的开关键存在问题，将为用户进行免费更换，包括中国用户，但苹果并没有公布到底有多少用户的iPhone 5受到影响。

据悉，用户可以在苹果官网输入iPhone 5的序列号，查看是否属于免费更换的范围。苹果iPhone不是第一次出现设计故障，此前iPhone 4就遭遇了边框天线设计存缺陷的"天线门"。 用户抱怨开关键常失灵 据苹果用户李小姐对本报记者表示，她的iPhone 5在今年年初就发现了开关键偶尔会失灵的现象，有时候按下开关键并没有任何反应，对此，李小姐表示，在发现iPhone 5开关键失灵之后，以为是自己使用不当造成的人为故障。"我的iPhone 5是国内行货，而且因为工作需要，24小时都开机，因此不会主动关机，开关键平时只是作为激活屏幕之用，但还是出现了失灵现象"。李小姐透露，由于已经影响到日常沟通，原本她打算周一找售后服务进行维修更换，没想到苹果承认自己的开关键有问题。据悉，苹果iPhone5于2012年9月发布并正式开卖，刚刚公布的苹果公司第二财季数据显示，该财季苹果共售出4370万部iPhone，比去年同期的3740万部增长17%。 苹果表示，已确定一小部分iPhone 5 机型上的开关键可能会停止工作或间歇性工作，至2013年3月生产的iPhone 5机型都可能会受此问题影响，并表示苹果将免费更换出现此问题且具有符合条件的序列号的iPhone 5机型上的开关键。 苹果此前曾陷"天线门" 有媒体披露，去年年底就有人质疑苹果的iPhone 5开关键存在问题，但一直没有得到苹果公司正面回应，而此次有多少用户的iPhone 5受影响，苹果也没有给出一个具体的数字。 此次免费更换iPhone 5的开关键并非苹果手机首次出现故障，此前iPhone 4就出现过"天线门"，最后苹果宣布免费更换外壳以解决问题。 更换流程约需1~2 周 用户在苹果官网上输入自己的iPhone 5的序列号，就可以查到自己的iPhone 5是否属于免费更换范围。但最后能否获得免费更换，还得看苹果维修中心的验证。 苹果表示，从2014年5月2日开始，符合条件的用户可以通过邮寄，或者自己亲自送到苹果维修中心，而从维修中心收到用户的 iPhone 5到向用户退还，更换流程约需1~2 周。 如果在维修期间，用户需要一部备用机，苹果表示，参加计划的零售店和授权服务提供商将提供iPhone 5机型，但需要用户向Apple授权服务提供商核实，以确认他们提供备用机。