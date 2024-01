哈通社阿斯塔纳8月30日电 据外媒消息,苹果已经于今天凌晨发出邀请函,称将于9月7日举办新品发布会,新一代iPhone和智能手表Apple Watch 2或正式发布。

苹果在邀请函上写了一句"see you on the 7th"。外界认为这可能代表两层意思,一是发布会时间为7日,同时也暗示新机可能被命名为iPhone 7。

这已经是苹果连续五年于9月初举行新品发布会,每年最受关注的产品便是最新一代iPhone。在此之前,外界已有关于新一代iPhone的各种消息,大部分认为将与2015年发布的款式极为相似,比如天线条更少、耳机孔可能被消除等。

苹果发布智能手表已经两年时间,推出第一代Apple Watch也已经一年半。有报道称,新的Apple Watch在设计方面基本保持不变,同时增加更快的内部构件和GPS系统以及摄像头。