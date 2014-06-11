斯诺登称iPhone关机也能被监听

哈通社阿斯塔纳6月11日电，据中新网11日报道，据英国媒体10日报道，美国"棱镜门"揭秘者爱德华斯诺登表示，美国国家安全局可以在iPhone关机的情况下通过麦克风监听用户。这种说法得到了得到了专家的证实。

报道称，斯诺登表示，美国国家安全局(简称"NSA")与英国政府通讯总署(简称"GCHQ")联合开发了一种技术，该技术能够在用户不知情的情况下通过手机麦克风进行监听。"他们绝对可以在手机关机的情况下开展监听活动，"斯诺登说。

美国洛杉矶硬件工程师埃里克麦克唐纳(Eric mcDonald)表示，当手机关机时，虽然看似电源已经切断，但实际上手机进入了低能耗模式，只有关键的通讯芯片仍处于活跃状态。这种"假死"状态使得手机仍然可以接收指令，包括激活麦克风的指令。

"屏幕仍是黑屏状态，你按下按钮也不会有任何反应，但基带(移动电话功能)仍在运行，或者定期打开。"麦克唐纳说，"很难判断手机是否已经被侵入。" 安全顾问罗伯特大卫格雷厄姆(David Graham)称，斯诺登提到是一种名为"植入"(implant)的技术。所谓"植入"，是指NSA监听手机，并在手机上安装硬件或软件。

格雷厄姆还称，一旦NSA在用户的手机上安装了"植入"，他们就能远程"启动"手机。而尽管手机看起来关机了，但其实并没有断电。

格雷厄姆表示，这种技术可以通过互联网或移动电话功能来实现。如果有人拿到了你的手机，同样可以实现这一目的。

专家表示，要保证手机完全不能操作，必须让其进入所谓的DFU模式。要进入DFU模式，首先要将iPhone插入电源插口或USB接口，然后按住关机键，三秒后再按住Home键，之后再同时按住这两个键10秒。

放开电源键时仍要继续按住Home键10至15秒钟。经过这些操作后，手机便会进入DFU模式。