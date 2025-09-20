纽约iPhone首销日：哈萨克斯坦以苹果+二维码创意行动推广国家形象

活动当天，总领馆工作人员及由学生和侨界组成的志愿者团队向纽约市民和游客分发了带有二维码的苹果。扫描二维码后，公众可以了解到更多关于哈萨克斯坦、阿拉木图市、苹果的历史渊源，以及哈萨克斯坦与美国之间的联系。

组织方特别强调，哈萨克斯坦被科学界公认为现代苹果的发源地。在阿拉木图附近的天山山麓，至今仍生长着野生苹果树——塞威氏苹果（Malus sieversii），它被认为是当今绝大多数苹果品种的祖先。这一独特的自然现象也曾被《国家地理》等权威媒体报道。

苹果不仅是全球科技巨头 Apple 的标志，也是哈萨克斯坦最大城市阿拉木图的象征，同时纽约在国际上亦以“大苹果”（The Big Apple）之名闻名。此次活动正是通过“苹果”这一共同符号，搭建起哈萨克斯坦与世界沟通的桥梁。

不少参与者对活动表现出浓厚兴趣，踊跃询问有关哈萨克斯坦的文化、历史、旅游资源以及当代成就。

哈萨克斯坦驻纽约总领馆表示，此次“Алма（苹果）”行动是公共外交的创新尝试，旨在提升国家的国际知名度，树立积极形象，并进一步加强文化交流与人文联系。

据悉，苹果公司于9月9日年度发布会上推出了新一代 iPhone 及其 Pro、Max 高端机型，以及新款智能手表等产品，并于9月19日正式开售。

【编译：达娜】