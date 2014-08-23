ISIS取代基地成美最大威胁 美防长：它不只是恐怖组织

哈通社阿斯塔纳8月23日电，据新华网报道，美国国防部长哈格尔与美军参联会主席登普西21日同时现身五角大楼发布会，针对伊拉克局势、美国人质被伊拉克极端组织杀害以及中东反恐策略等问题进行阐述。哈格尔在会上表示，这一极端组织"比我们迄今见到的任何恐怖组织都要强大。"

极端组织"伊斯兰国"（简称"IS"，又称为ISIS或ISIL）已经成为美国近年来所面临的最危险组织，所构成的威胁可能已经超过前些年的"基地"组织。 美政府：绝不用赎金营救人质 "伊斯兰国"本周发布一段视频，显示武装人员处决40岁的美国记者詹姆斯•福利。此后美国媒体报道称，ISIS在斩杀福利前曾提出索要1.32亿美元的巨额赎金。针对赎金问题，美国国务院发言人玛丽•哈夫21日称，美国政府绝不用赎金营救人质，因为极端组织筹集资金的一个主要渠道就是获取赎金，仅在2014年极端组织就已获得数百万美元的赎金，"支付赎金或妥协会让身处海外的美国人面临更大的被绑架或其他危险"。 哈格尔在发布会上对福利及其家人表示哀悼。他表示，美军曾于今夏执行秘密行动，试图营救包括福利在内的数名美国人质，但没有成功。他说，这并非情报失准，整个行动进展顺利，只是人质并不在那里。 ISIS"不仅仅是一个恐怖组织" 又讯"无论是在伊拉克还是任何其他地方，他们对我们所有的利益都是直接的威胁，"美国国防部长哈格尔说。 当被问及"伊斯兰国"是否构成类似"9•11"恐怖袭击的威胁时，哈格尔说："他们已经不仅仅是一个恐怖组织。他们结合了意识形态以及老练的军事战略、战术能力。他们的资金极为充裕。" "这超过了我们所见识过的任何恐怖组织"，哈格尔说。 美军参谋长联席会议主席登普西说，"伊斯兰国"武装人员可能会"从根本上改变中东地区的面貌，创设一个肯定会从各种途径威胁我们的安全环境"。 美州长称恐怖分子或经墨西哥入境美国 美国得克萨斯州州长佩里21日说，"伊斯兰国"等极端组织武装人员可能已通过美国与墨西哥边界进入美国领土。佩里说，尚无"明确证据"表明，极端组织武装人员已非法进入美国领土。他说："我认为担忧明显而强烈。因为边境实际并不安全，而且我们知道谁在渗入--‘伊斯兰国'或其他极端组织的成员可能就在其中。" 如何击败ISIS？ 或需叙利亚等国支持，仅凭美国的军事实力无法获胜 美国总统奥巴马本月授权军方在伊拉克实施空袭，以阻止"伊斯兰国"武装人员的攻势。美国军方说，自本月8日以来已经实施超过90次空袭，超过半数用以支援在摩苏尔大坝周边作战的伊拉克政府军。 路透社评述，奥巴马眼下把军事行动的主要目的限定在保护受到直接威胁的美国外交官和公民。在美国记者福利遭残忍处决后，暂时没有多少迹象显示奥巴马打算扩大现有军事行动规模或将军事行动范围扩大至叙利亚。 登普西在回答记者提问时说，如不肃清盘踞在叙利亚境内的"伊斯兰国"武装人员，则无法彻底击败这一极端武装。 按登普西的说法，面对"伊斯兰国"，将会有一场"非常长的竞赛"，需要来自本地区国家以及叙利亚和伊拉克逊尼派穆斯林的支持，仅凭美国的军事实力无法获胜。 当被问及是否存在美军对叙利亚境内目标实施空袭的可能性时，哈格尔说："我们正在研究所有的选项。" 一些美国官员表示，他们并未排除扩大军事行动打击"伊斯兰国"的可能性。据新华社 如何营救仍被俘虏美国记者？ 极端分子可能已调整战术，将人质运往其他地方 据报道，就在福利被杀害后，另外三名遭关押美国记者的生命也正在受到威胁。美国政府近日披露曾试图营救人质但失败的消息，报道称极端分子可能已经开始调整战术，将人质运往其他地方。 据报道，有分析称在事件发生后，美国已表示出派遣地面部队前往叙利亚的意愿。但美国官员称，ISIS已经开始调整他们的行动。 报道援引消息人士的话称，这些剩下的美国记者人质或许已经被分开，并被运送到别的地方。ISIS已经开始限制使用手机或其他通讯工具，以防止被跟踪。 美国中情局前副主管莫拉尔表示，美国国防部公布了营救福利失败的消息，这一行为将很可能导致今后的营救行动更加困难。 莫拉尔称"现在他们(ISIS)都知道美国曾试图营救人质，他们将会更好地隐藏人质......任何关于营救的细节一旦被ISIS知道，对他们来说都有利于抵抗营救。" 据称，这些美国记者，包括刚刚被杀害的福利，此前都被认为被藏匿在叙利亚北部的一个炼油厂营房内，当地由ISIS的成员重兵把守。 而当美国的营救人员抵达后，却发现人质已经不见了。美国官员们承认关于人质被关押地点的情报或许不够精准。 美国国防部长哈格尔表示，由于美国公民的生命受到极大的威胁，已经准备投入营救力量。他说，将会不惜一切代价来保护他们，而他也认为美方有信心能让营救成功。 除三名美国人以外，"伊斯兰国"还抓了三个英国公民。 ISIS曾想用美国记者换在美服刑女神经学家 据外媒报道，除了赎金要求，"伊斯兰国"还曾向美国提出换俘，希望用詹姆斯•福利交换有"基地夫人"之称的阿菲亚•希迪奎。她曾被FBI列入"头号通缉犯"名单。 希迪奎现年42岁，目前被关押在美国得克萨斯州监狱中。她被控试图对美国发动"大规模致命袭击"被判86年监禁。 希迪奎出生在巴基斯坦卡拉奇，她从布兰德斯大学获得博士学位后，曾在麻省理工学院成为神经学家。在美国期间，希迪奎创建了伊斯兰研究与教学研究所。 希迪奎曾与第一任丈夫离婚，并嫁给了阿玛尔•奥尔巴鲁奇，后者是"9•11"恐怖袭击策划者哈立德•谢赫•穆罕默德的外甥，他本人也参与了"9•11"事件，目前被关押在关塔那摩监狱。 希迪奎2008年在阿富汗被捕，当时，她被认为制定了如何使用埃博拉病毒、如何制造脏弹的详细计划。此外，希迪奎被认为藏有大量氰化钠，以及袭击纽约潜在目标的详细资料，包括华尔街、布鲁克林大桥、自由女神像以及地铁系统等。 曾为希迪奎写传记的作家斯克罗金斯称："对于ISIS要求释放希迪奎，我毫不惊讶，她与‘基地'组织有关系，而ISIS想接管‘基地'组织"，如果奥巴马政府同意ISIS的这一要求，必将成为一场公关灾难，此举肯定会被"圣战"组织视为巨大胜利。