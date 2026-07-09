哈萨克斯坦IT服务市场规模达2.9万亿坚戈 创历史新高

（哈萨克国际通讯社讯）据finprom.kz援引哈萨克斯坦国家统计局数据报道，2025年，哈萨克斯坦IT服务市场规模达到2.9万亿坚戈，创历史新高，较2024年的1.7万亿坚戈增长1.7倍。

自国家统计局于2021年开始发布IT服务市场统计数据以来，该行业市场规模已扩大4.6倍，主要得益于数字化解决方案需求持续增长，以及IT产业在国民经济中的快速发展。

2025年，哈萨克斯坦国内客户贡献了86.7%的IT服务市场规模，服务金额超过2.5万亿坚戈，同比增长76.7%。其中，面向企业客户提供的服务增长49.5%，面向个人客户提供的服务增长6.3倍。

面向国外客户提供的IT服务规模达到3916亿坚戈，占市场总量的13.3%，同比增长28.9%。

阿拉木图和阿斯塔纳继续保持全国IT产业领先地位。2025年，两地IT服务规模合计占全国市场的92.2%。其中，阿拉木图企业提供的IT服务达1.8万亿坚戈，较上年接近翻番；阿斯塔纳达到8838亿坚戈，同比增长45.4%，但市场规模仍约为阿拉木图的一半。

除两大城市外，其他地区IT服务市场规模均未超过500亿坚戈。不过，全国20个地区中有16个实现增长，其中，乌勒套州和突厥斯坦州增幅最为明显，分别增长2.8倍和2.6倍；曼格斯套州增长67.5%。

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与此同时，阿拉木图州、北哈萨克斯坦州、西哈萨克斯坦州和杰特苏州IT服务规模则分别下降30.7%、12.3%、2.4%和1.1%。

从细分领域来看，数据处理服务增长最为迅猛，市场规模同比增长10.6倍，由535亿坚戈增至5666亿坚戈。

软件开发和测试仍是市场规模最大的细分领域，2025年达到7628亿坚戈，同比增长1201亿坚戈。此外，软件、数据库和网站维护服务，以及其他IT服务也分别增长1123亿坚戈和2123亿坚戈。

唯一出现下滑的是数据中心租赁服务，同比下降28.4%。国家统计局表示，这主要是由于统计口径调整所致。2024年该项数据包含数字货币挖矿相关服务，而2025年起，加密货币生产已被单独列为统计类别。

此外，哈萨克斯坦采用大数据分析技术的企业数量持续增加。2025年，全国已有4200家企业应用大数据技术，同比增长39.4%。

其中，贸易行业应用最为广泛，共有1700家企业使用大数据技术，同比增长76.3%；信息通信行业位居第二，共456家企业；建筑业共有361家企业采用大数据分析，同比增长49.2%。

统计数据显示，数字技术和大数据正持续提升哈萨克斯坦企业运营效率，并在推动重点产业发展中发挥越来越重要的作用。