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    14:15, 28 六月 2022 | GMT +6

    数字发展部：正大力吸引外国IT企业入驻哈萨克斯坦

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    哈通社/努尔苏丹/6月28日 – 哈萨克斯坦数字发展创新和航空航天工业部部长巴格达特·穆辛表示，阿斯塔纳国际金融中心为外国IT企业入驻开通了专项服务。

    据部长介绍，我国目前为吸引外国IT企业入驻哈国采取了许多有力的举措。

    - 目前已经取得了不错的成绩，这方面的工作还将继续下去。在阿斯塔纳国际金融中心的侨民中心基础上，以单一窗口原则为外国IT公司开设了专门的服务。截至目前，已经为1000多名IT专业人员提供了帮助。- 他说。

    根据数字发展部部长的说法，下列国外IT公司已经入驻哈萨克斯坦：

    Рlауriх（170亿美元，游戏开发）；

    Tinkoff 银行（63 亿美元，网上银行）；

    Nexters（19亿美元，游戏开发）；

    InDriver（12亿美元，客运服务）；

    圣彼得堡证券交易所（10亿美元，证券交易所）；

    Mutona（2.5亿美元，游戏开发）；

    Туре Туре（字体工作室）；

    Lever Travel（在线旅游预订）；

    Red Mad Robot（附加开发）。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    投资 政府 科技 黄金储备
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