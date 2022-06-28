数字发展部：正大力吸引外国IT企业入驻哈萨克斯坦

哈通社/努尔苏丹/6月28日 – 哈萨克斯坦数字发展创新和航空航天工业部部长巴格达特·穆辛表示，阿斯塔纳国际金融中心为外国IT企业入驻开通了专项服务。

据部长介绍，我国目前为吸引外国IT企业入驻哈国采取了许多有力的举措。

- 目前已经取得了不错的成绩，这方面的工作还将继续下去。在阿斯塔纳国际金融中心的侨民中心基础上，以单一窗口原则为外国IT公司开设了专门的服务。截至目前，已经为1000多名IT专业人员提供了帮助。- 他说。

根据数字发展部部长的说法，下列国外IT公司已经入驻哈萨克斯坦：

Рlауriх（170亿美元，游戏开发）；

Tinkoff 银行（63 亿美元，网上银行）；

Nexters（19亿美元，游戏开发）；

InDriver（12亿美元，客运服务）；

圣彼得堡证券交易所（10亿美元，证券交易所）；

Mutona（2.5亿美元，游戏开发）；

Туре Туре（字体工作室）；

Lever Travel（在线旅游预订）；

Red Mad Robot（附加开发）。

【编译：木合塔尔·木拉提】