哈萨克斯坦IT服务出口接近10亿美元 数字经济发展势头强劲

他指出，近年来哈萨克斯坦IT产业收入增长显著。按预测，2025年IT产业总收入将达到2万亿坚戈，IT服务出口也呈现快速发展态势，预计在2025年达到10亿美元。国家元首此前曾提出，到2026年实现这一出口目标。

马迪耶夫强调，IT行业已成为哈萨克斯坦薪资水平最高的领域之一。官方统计数据显示，IT专业人员的平均薪资约为全国平均水平的两倍，对高素质人才具有较强吸引力。

副总理还表示，Astana Hub是全国IT产业的核心生态平台。过去一年，Astana Hub入驻企业数量增长至2000家，其中约25%为外资公司，体现了哈萨克斯坦IT生态的国际吸引力和竞争力。

目前，Astana Hub旗下初创企业和IT公司已创造3万多个就业岗位，累计吸引投资超过9亿美元。与此同时，Astana Hub的基础设施建设和先进发展模式正逐步向发达国家和国际市场推广。

【编译：达娜】