中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    14:12, 06 一月 2026 | GMT +5

    哈萨克斯坦IT服务出口接近10亿美元 数字经济发展势头强劲

    哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦政府副总理兼人工智能和数字发展部部长扎苏兰·马迪耶夫1月6日在政府会议上表示，2025年哈萨克斯坦IT市场收入有望达到2万亿坚戈，IT服务出口规模预计将接近10亿美元。

    Выручка технопарка «Astana Hub» выросла в 31 раз за 5 лет
    Фото: alfa.kz

    他指出，近年来哈萨克斯坦IT产业收入增长显著。按预测，2025年IT产业总收入将达到2万亿坚戈，IT服务出口也呈现快速发展态势，预计在2025年达到10亿美元。国家元首此前曾提出，到2026年实现这一出口目标。

    马迪耶夫强调，IT行业已成为哈萨克斯坦薪资水平最高的领域之一。官方统计数据显示，IT专业人员的平均薪资约为全国平均水平的两倍，对高素质人才具有较强吸引力。

    副总理还表示，Astana Hub是全国IT产业的核心生态平台。过去一年，Astana Hub入驻企业数量增长至2000家，其中约25%为外资公司，体现了哈萨克斯坦IT生态的国际吸引力和竞争力。

    目前，Astana Hub旗下初创企业和IT公司已创造3万多个就业岗位，累计吸引投资超过9亿美元。与此同时，Astana Hub的基础设施建设和先进发展模式正逐步向发达国家和国际市场推广。

    【编译：达娜】

    标签:
    哈萨克斯坦 经济
    Дана Нұрбақыт
    Дана Нұрбақыт
    编译
    正在阅读