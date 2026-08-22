哈萨克斯坦IT服务出口额五年增长约34倍

（哈萨克国际通讯社讯）过去五年，哈萨克斯坦IT服务出口额从2020年的3350万美元增至2025年的11.42亿美元，增长约34倍。短短数年间，IT服务已从一个新兴出口方向发展成为哈萨克斯坦重要的出口领域之一。

数据显示，近年来哈萨克斯坦IT服务出口持续保持增长。2021年出口额为6007万美元，2022年增至3.37亿美元，2023年达到5.291亿美元，2024年进一步增至6.907亿美元。2025年，该指标首次突破10亿美元，达到11.42亿美元。

与此同时，哈萨克斯坦已成为IT服务净出口国。2025年IT服务出口收入较用于进口国外数字解决方案的4.29亿美元高出2.6倍以上。

随着相关指标快速增长，哈萨克斯坦在地区技术出口市场中的地位也在不断提升。作为对比，2024年格鲁吉亚电信、计算机和信息服务出口额为8.423亿美元，亚美尼亚约为11.8亿美元。

IT服务出口规模扩大的同时，哈萨克斯坦IT企业进入国际市场的地域范围也在不断拓展。目前，哈萨克斯坦本土数字解决方案已出口至全球110多个国家。

2025年，Astana Hub入驻企业出口额达到6.34亿美元，共有537家公司向海外市场出口产品和服务，其生态系统已创造超过3.2万个就业岗位。

下一阶段，哈萨克斯坦将重点推动本土科技企业扩大规模，并帮助其进入主要国际市场。美国、欧洲、中东和亚洲被列为重点市场，同时将进一步拓展本土IT解决方案在国际市场的推广渠道。

根据既定战略目标，到2030年，哈萨克斯坦计划将IT服务出口额提高至50亿美元。

哈萨克斯坦IT产业近年来发展的突出特点不仅体现在规模上，也体现在增长速度上。五年前，该国IT服务出口规模还仅以数千万美元计，如今已突破10亿美元。哈萨克斯坦正在从一个新兴IT市场逐步跻身地区技术出口国行列。