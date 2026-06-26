哈萨克斯坦IT服务出口一年增长近60% 超过11亿美元

（哈萨克国际通讯社讯） 哈萨克斯坦总理沃勒扎斯·别克帖诺夫在议会两院联席会议上回答议员提问时表示，在国家元首关于扩大本土IT产业发展空间的部署推动下，哈萨克斯坦数字经济保持快速发展。2025年，全国IT服务出口额突破11亿美元，同比增长近60%。与此同时，政府正持续完善人工智能法律体系，加快数字基础设施建设，并推进人工智能人才培养。

IT服务出口突破11亿美元

沃勒扎斯·别克帖诺夫表示，根据国家元首部署，2026年被确定为数字化和人工智能年。目前，《数字法典》《人工智能法》已经正式出台，《数字哈萨克斯坦（Digital Qazaqstan）》国家数字化转型和人工智能发展战略也已获批准，为数字经济发展奠定了制度基础。

他说：

IT出口已经成为我国经济的重要组成部分。2025年IT服务出口达到11亿美元，这是一个非常好的成绩。相比之下，2024年这一数字为6.9亿美元，一年内增长了近60%。

据人工智能和数字发展部介绍，越来越多哈萨克斯坦IT企业正在进入国际市场，不仅为国家带来更多外汇收入，也创造了大量高薪就业岗位。这一成果得益于政府持续推进数字经济建设、支持科技创新创业以及培养高素质数字人才。

超过100万人学习人工智能技能

沃勒扎斯·别克帖诺夫表示，人才培养是发展人工智能产业的重要基础。

他说，目前哈萨克斯坦已经建立起支撑数字化转型的现代法律和制度体系，其中，AI Sana计划已累计为超过100万人提供人工智能基础技能培训。未来，这项工作还将继续推进，并进一步覆盖中小学和高等院校，培养更多适应人工智能时代需求的人才。

125兆瓦数据中心明年投运

在数字基础设施建设方面，沃勒扎斯·别克帖诺夫介绍，数据中心正成为人工智能、数字服务以及数据经济发展的核心基础设施。对于哈萨克斯坦而言，不仅要利用国际算力资源，更需要建设自主可控的数字基础设施。

他说，目前全国各国家机关的数据均存储在阿斯塔纳一座容量仅为6兆瓦的数据中心。按照规划，位于埃基巴斯图兹的新一代数据中心将于明年上半年投入运行，容量将达到125兆瓦；到2028年，政府还计划再建成一座同等规模的数据中心。

沃勒扎斯·别克帖诺夫表示，国际科技企业已开始关注哈萨克斯坦数字基础设施建设项目，其中包括与美国的Firebird公司达成合作，该公司的战略合作伙伴为NVIDIA。目前讨论中的投资规模约为100亿美元。

他指出，随着大型数据中心投入运营，哈萨克斯坦将进一步提升数字主权，加强数据存储和处理能力，并为人工智能计算、云服务以及数字服务出口持续增长提供坚实基础。