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    08:33, 08 七月份 2025 | GMT +5

    哈萨克斯坦IT项目获信息社会世界峰会(WSIS) 奖项

    哈萨克国际通讯社讯）由联合国主导举办的2025年信息社会世界峰会（WSIS）+20高级别活动于近日在瑞士日内瓦举行，哈萨克斯坦开发的IT项目获得WSIS Prizes奖项，这是我国自2013年以来首次在该奖项中获奖。

    获奖
    Фото: Инженерно-технический центр Управления делами Президента

    据总统事务管理局工程技术中心新闻处通报，由哈萨克斯坦团队开发的IT项目“情境分析系统项目”在“各国政府和所有利益相关方在推动信息通信技术. 促进发展方面的作用”类别中斩获第一名。奖项由国际电信联盟（ITU）秘书长多林·博格丹-马丁亲自颁发。

    在7月7日于瑞士日内瓦举行的WSIS+20论坛上，哈萨克斯坦团队作为开场代表亮相领奖仪式。总统事务管理局工程技术中心负责人达乌然·努拉利耶夫表示：

    - 这是对哈萨克斯坦数字化进步的国际认可。我们不仅紧跟全球趋势，更提出了引领方向的解决方案。

    据介绍，“情境分析系统”是一种用于社会经济数据分析与决策支持的数字平台，涵盖超过500项关键指标，广泛应用于哈萨克斯坦总统行政办公室及总统事务管理局。该平台可实时处理数据，为国家层面的高效决策提供技术支撑。

    今年共有来自全球约1000个项目角逐该奖项。

    【编译：达娜】

    标签:
    哈萨克斯坦 信息技术 联合国
    Дана Нұрбақыт
    Дана Нұрбақыт
    编译
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