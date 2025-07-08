哈萨克斯坦IT项目获信息社会世界峰会(WSIS) 奖项

据总统事务管理局工程技术中心新闻处通报，由哈萨克斯坦团队开发的IT项目“情境分析系统项目”在“各国政府和所有利益相关方在推动信息通信技术. 促进发展方面的作用”类别中斩获第一名。奖项由国际电信联盟（ITU）秘书长多林·博格丹-马丁亲自颁发。

在7月7日于瑞士日内瓦举行的WSIS+20论坛上，哈萨克斯坦团队作为开场代表亮相领奖仪式。总统事务管理局工程技术中心负责人达乌然·努拉利耶夫表示：

- 这是对哈萨克斯坦数字化进步的国际认可。我们不仅紧跟全球趋势，更提出了引领方向的解决方案。

据介绍，“情境分析系统”是一种用于社会经济数据分析与决策支持的数字平台，涵盖超过500项关键指标，广泛应用于哈萨克斯坦总统行政办公室及总统事务管理局。该平台可实时处理数据，为国家层面的高效决策提供技术支撑。

今年共有来自全球约1000个项目角逐该奖项。

【编译：达娜】