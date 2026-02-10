哈萨克斯坦IT产业快速扩张 启动全球顶尖人才引进计划

10日，马迪耶夫在政府扩大会议上表示，IT产业持续创造高薪就业岗位，该领域的平均薪资水平已达到全国平均水平的两倍。

— 阿斯塔纳枢纽中心生态系统已成为推动行业发展的核心催化剂，对国内外IT企业具有强大吸引力。然而，我们不会止步于此。Higgsfield的成功经验表明，属于哈萨克斯坦“独角兽”初创企业的时代已经到来，我们需要为这一方向注入更强劲的动力，-他指出。

马迪耶夫强调，国家当前迫切需要研究人员、工程师和技术创业者。为此，哈萨克斯坦将启动面向全球的顶尖人才引进计划。

— 例如，我们将与Telegram公司展开合作，吸引全球最优秀的竞技型编程人才来哈发展。截至去年年底，Astana Hub的配套基础设施已覆盖全国所有地区，-马迪耶夫说道。

他还表示，未来工作重心将继续放在基础设施扩容和内容提质增效上，同时加大在全国范围内选拔拔尖人才和培育初创企业的力度。在这一进程中，Alem.ai中心将发挥举足轻重的作用。

此外，由国家银行注入资金的人工智能发展基金已正式成立。目前，相关部门正就该基金的融资机制进行最后阶段的完善。未来，该基金将重点支持重大数字化项目以及教育领域的相关倡议。

【编译：阿遥】