哈萨克斯坦IT服务业蓬勃发展 美国是最大的服务接受国

在服务类型方面，软件开发占据最大份额，达到3839亿坚戈，同比增长49%。紧随其后的是应用程序托管及相关服务，总额为2291亿坚戈，软件维护服务则为1670亿坚戈。信息技术咨询和实践服务总额为880亿坚戈，信息通信基础设施管理服务总额为765亿坚戈。

从地域分布来看，阿拉木图贡献了51.9%的IT服务，总额为7187亿坚戈，同比增长50.1%。阿斯塔纳的IT服务总额为4937亿坚戈，同比增长38.7%。其他主要贡献地区包括卡拉干达州（441亿坚戈）、西哈州（297亿坚戈）和巴甫洛达尔州（159亿坚戈）。

然而，突厥斯坦州、乌勒套州和克孜勒奥尔达州IT服务业发展相对滞后，IT服务额分别为8.69亿坚戈、11亿坚戈和16亿坚戈。

在对境外用户提供服务方面，美国是最大的服务接受国，总额为606亿坚戈，同比增长91.6%。俄罗斯以428亿坚戈位居第二，英国以344亿坚戈排名第三，同比增长2.9倍。

其他主要服务接受国包括阿联酋、塞浦路斯、爱尔兰、墨西哥、新加坡、乌兹别克斯坦、德国、中国、荷兰、瑞典、吉尔吉斯斯坦和比利时。

值得一提的是，为了激发青少年对信息技术的兴趣，铁米尔套市的一所高等理工学院开设了为期十天的IT夏令营，旨在教授100名中学生IT基础知识。该夏令营目前处于试点阶段，并根据学生的年龄特点制定了教育计划。

【编译：阿遥】