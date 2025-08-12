托卡耶夫总统向“Jastar Fest”论坛致贺信

贺信全文如下：

各位论坛参与者，各位年轻人！ 各位朋友！祝大家国际青年节快乐！

这是一个意义非凡的节日。今天，真正爱国、才华横溢、富有同情心的年轻人齐聚一堂。各行各业的公民们齐聚一堂。

我们的人民始终支持和非常信任有天赋的年轻人，并说：“智慧源于青年。”你们积极参与各行各业。作为一名志愿者，帮助了有需要的人。你们也参与并支持重要的倡议和环保活动。此外，你们在体育和教育竞赛中表现出色，提升了国家的荣誉。你们为建设一个公正、廉洁、强大的哈萨克斯坦做出了真正的贡献。我向你们所有人致以最诚挚的谢意！

本届青年论坛在巴甫洛达尔举行。该地区孕育了众多杰出人士，他们为丰富民族精神做出了宝贵贡献。巴甫洛达尔也是我国工业中心之一。该地区为我国经济发展做出了巨大贡献。该地区的居民在生产、农业和其他领域辛勤劳作。他们为我国的发展做出了贡献。我们的年轻人应该以他们为榜样，为进一步发展该地区、实现新的目标而努力。勤奋、受过良好教育、富有同情心和责任感是最崇高的品质。

今年是哈萨克斯坦劳动者年。为此，我们采取了大规模的举措。在我们国家，劳动者应该始终受到特别的尊重。重要的是要将这种尊重灌输到年轻一代的心中，因为劳动是每个人生活的基础和动力。没有劳动，就没有发展，就没有繁荣。这正是这项倡议的精髓所在。

年轻人始终站在变革的前沿。你们生活在一个世界千变万化的时代。年轻人拥有众多表达自我的机会。富有远见的年轻人积极参与公共生活，他们对知识的渴求，对工作和自我发展的渴望令人欣慰。毕竟，我们国家的现在和未来就在你们手中。祖国的命运，一定程度上取决于年轻一代的力量、思想、知识、毅力和爱国品质。

国家为年轻一代创造适宜的条件。哈萨克斯坦正在制定和实施多项计划，旨在扩大教育和就业机会、培养人才、以优惠价格购买住房，以及支持青年创业。

超过60万年轻人正在享受这些福利。他们还有机会通过特殊配额积极参与议会和马吉利斯的工作。总统青年人才储备库的成员也因其工作能力而受到认可，并被任命担任高级职位。县和乡村地区直选为许多年轻人进入地方行政系统开辟了道路。

世界上像这样有意义的面向年轻人的项目并不多。我们国家一定会继续推行这项具有重要战略意义的政策。

我们的国家需要有创新精神、不推卸责任、努力拼搏、不断提升自我的年轻人。

阿拜曾说：“相信自己，勤奋和智慧是成功之路。”这话并非空穴来风。伟大思想家的这番话至今仍然适用。哈萨克斯坦青年是思想开放、胸怀开阔、充满智慧、富有创造力的公民。我们国家美好的未来掌握在年轻一代的手中。我相信你们！祝我们挚爱的祖国繁荣昌盛！祝你们前程似锦！祝我们的青年一代永远幸福快乐、事业有成！

【编译：小穆】