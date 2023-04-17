哈贸易部和中国新兴集团探讨与JD.com合作，将哈萨克斯坦商品引入中国市场

哈通社/阿斯塔纳/4月17日--哈萨克斯坦贸易和一体化部副部长海拉特·托热巴耶夫日前在阿拉木图会见了中国新兴集团有限责任公司董事长张建。

双方讨论了将哈萨克斯坦产品引入中国大型购物平台，特别是JD.com电子商务平台的合作事宜。

京东商城（JD.com）成立于1998年，是中国最大的在线商品和服务销售平台之一。该电商平台被认为是全球最大的在线零售商之一，售卖超过100万种商品，包括电子产品、服装、鞋子、化妆品、食品等各类商品。

10家具有高出口潜力的哈萨克斯坦食品生产商出席了会谈，这些企业生产葵花籽油、菜籽油、糖果、酒精饮料和非酒精饮料、零食等产品。中国的合作伙伴对所展示的食品样品表现出了极大兴趣，表示愿意加大合作、促进向中国市场供应哈萨克斯坦商品。

与会者确定了通过通过JD.com平台在中国推广哈萨克斯坦产品，并加以利用新兴集团在市场营销以及向国际领先企业提供销售和服务的丰富经验。

此外，在会谈过程中，新兴集团负责人还表示，该公司有兴趣在医疗保健领域开展合作，包括向哈萨克斯坦医疗机构供应医疗设备和药品，并分享交流培训医务人员的经验。

【编译：阿遥】