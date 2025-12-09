14:10, 09 12月 2025 | GMT +5
哈美直飞受机队限制推迟 阿斯塔纳航空拟采用伦敦中转方案
（哈萨克国际通讯社讯）在政府会议后的新闻发布会上，哈萨克斯坦交通部部长努尔兰·萨乌然巴耶夫表示，哈萨克斯坦-美国直飞航线在正式开通前，将首先通过伦敦进行中转运营。
部长指出，直飞航线的主要技术难题在于航程需跨越北极地区，也就是说必须飞越俄罗斯领空。要执行这一长航段，航空公司需要使用波音 Dreamliner 等远程宽体机型，但目前机队尚不具备这种型号。
萨乌然巴耶夫解释称，全球航空制造商的产能极度紧张，使飞机交付时间不断延后。
“目前空客和波音的订单排期已经排到未来14年。我们原计划在2026年接收的飞机已被延迟至2027年。” - 部长说。
他强调，在未获得能够执行长距离飞行的宽体机型前，开展哈萨克斯坦至美国的直飞航线暂不可行。
部长表示，阿斯塔纳航空公司（Air Astana）已提出替代方案：先从哈萨克斯坦飞往伦敦，经短暂停留后，在同一张机票下继续飞往美国。
- “在Dreamliner交付之前，我们计划采用这种过渡性方式。目前相关航线方案正在研究中。” - 他指出。
【编译：达娜】