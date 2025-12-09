哈美直飞受机队限制推迟 阿斯塔纳航空拟采用伦敦中转方案

部长指出，直飞航线的主要技术难题在于航程需跨越北极地区，也就是说必须飞越俄罗斯领空。要执行这一长航段，航空公司需要使用波音 Dreamliner 等远程宽体机型，但目前机队尚不具备这种型号。

萨乌然巴耶夫解释称，全球航空制造商的产能极度紧张，使飞机交付时间不断延后。

“目前空客和波音的订单排期已经排到未来14年。我们原计划在2026年接收的飞机已被延迟至2027年。” - 部长说。

他强调，在未获得能够执行长距离飞行的宽体机型前，开展哈萨克斯坦至美国的直飞航线暂不可行。

部长表示，阿斯塔纳航空公司（Air Astana）已提出替代方案：先从哈萨克斯坦飞往伦敦，经短暂停留后，在同一张机票下继续飞往美国。

- “在Dreamliner交付之前，我们计划采用这种过渡性方式。目前相关航线方案正在研究中。” - 他指出。

【编译：达娜】