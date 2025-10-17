哈萨克斯坦微贷机构资产2025年上半年增长13%，企业贷款激增31.8%

金融监管署指出，微贷行业资产高度集中在排名前十的机构中，其资产占比达74%。这既反映了大型机构的稳定性优势，有助于技术投资、风险管理和产品创新；同时也带来市场竞争减弱、依赖少数机构以及中小机构承压的风险，可能限制服务的多样性和可及性。

贷款组合持续增长

2025年上半年，微贷机构的贷款组合（未扣除准备金的本金）增长13.1%，增加2020亿坚戈，总额达1.741万亿坚戈，显示出在当前经济环境下对微贷款的稳定需求。企业贷款表现尤为亮眼：对法人实体的微贷款增长31.8%，增加140亿坚戈，达到590亿坚戈；对个体工商户的贷款增长22.7%，增加450亿坚戈，达到2420亿坚戈；对个人的贷款增长11%，增加1430亿坚戈，达到1.44万亿坚戈。在贷款组合结构中，个人贷款占比82.7%，个体工商户占13.8%，法人实体占3.4%。

逾期贷款与风险管理

截至2025年7月1日，逾期90天以上的不良贷款（NPL 90+）占贷款组合的7%，金额为1170亿坚戈，较年初的6.6%（990亿坚戈）略有上升，其中2.4%来自企业贷款。尽管不良贷款增加，机构已相应提高准备金，截至7月1日达2970亿坚戈，与贷款组合增长速度相当，显示行业整体稳定性仍得以维持。

行业分布与区域特点

从行业分布看，零售贸易（37%）、服务业（32%）和种植业（13%）占贷款组合的最大份额。地区方面，贷款主要集中在阿拉木图（21.1%，4030亿坚戈）、阿斯塔纳（12.8%，2440亿坚戈）和突厥斯坦州（11.8%，2260亿坚戈）。

助力中小企业发展

微贷机构在支持中小企业方面的作用日益显著。企业贷款的快速增长反映了其对创业、就业和区域经济的积极贡献。然而，与个人贷款相比，企业贷款需更严格评估借款人偿债能力，涉及复杂的财务预测和风险管理。监管署强调，微贷机构需加强风险管理能力，深入分析客户商业模式，以确保可持续发展。

尽管企业贷款增长迅速，消费类微贷款仍占主导地位。截至7月1日，消费贷款增长5.2%，增加450亿坚戈，达到9150亿坚戈，占总贷款组合的53%。

哈萨克斯坦微贷行业的稳步发展，不仅为经济注入了活力，也在支持中小企业和促进区域经济繁荣方面发挥了重要作用。

【编译：木合塔尔·木拉提】