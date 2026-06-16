哈萨克斯坦机车磨损率降至49% 客运车厢更新率2030年将达90%

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦交通部部长努尔兰·萨乌兰巴耶夫在政府会议上表示，近年来哈萨克斯坦持续推进铁路基础设施现代化建设，机车车辆更新工作取得积极进展。到2030年，全国客运车厢更新率预计将达到90%。

萨乌兰巴耶夫指出，过去五年，哈萨克斯坦运输和仓储服务规模增长2.5倍，2025年达到12.2万亿坚戈。铁路运输承担全国57%的货运周转量，并贡献铁路运输领域约三分之一的服务产值，在保障出口和过境运输方面发挥着重要作用。

他表示，铁路行业发展的重点包括机车车辆、货运和客运车厢以及铁路干线基础设施。为提升运输能力并满足未来需求，相关现代化项目正在分阶段实施。

据介绍，由于2014年至2019年间机车采购量较低，哈萨克斯坦铁路系统曾面临机车短缺问题。此后，相关部门启动大规模机车更新计划，并将持续采购本土生产的新型机车至2028年。目前，机车保有量已能够充分满足运输需求。

数据显示，随着更新计划推进，全国机车磨损率已从74%降至49%，机车平均服役年限从30年缩短至21年。同时，机车技术状况明显改善，柴油消耗量有所下降。

萨乌兰巴耶夫援引美国运输设备制造商Wabtec的数据称，哈萨克斯坦国家铁路公司（KTZ）的机车运营效率在全球93个国家中处于领先水平。与此同时，机车生产和维修服务本地化水平不断提高，为发展本土制造业和创造就业岗位提供了支持。

在货运车厢方面，哈萨克斯坦已形成充分竞争的市场环境。目前全国货运车厢保有量接近14.7万辆，其中大部分由私营运营商持有。为进一步提升运输效率，车厢更新工作仍在持续推进。

客运车厢更新计划也在稳步实施。近年来，全国已更新超过650节客运车厢。根据规划，到2030年，客运车厢更新率将达到90%，以进一步提升铁路运输的安全性和舒适度。