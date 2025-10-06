哈萨克斯坦机场收入97%集中于阿拉木图和阿斯塔纳

客运与货运持续增长

2024年，哈萨克斯坦航空运输旅客超过1400万人次，同比增长9%。

根据交通部数据，全国机场全年服务旅客总数达3000万人次。

自2020年疫情低谷以来，航空业持续快速复苏，国内外航空公司新增航线和航班，推动收入和利润显著增长。

货运领域同样表现强劲，航空货运量增长16%，货运周转量增长21%。

机场收入分布不均

研究显示，机场收入和利润分布极不均衡。2024年，十大机场收入和净利排名如下：

1. 阿拉木图机场：收入2449.57亿坚戈，净利268.84亿坚戈

2. 阿斯塔纳机场：收入521.80亿坚戈，净利12.39亿坚戈

3. 卡拉干达机场：收入93.70亿坚戈，净亏损9.12亿坚戈

4. 奇姆肯特机场：收入79.00亿坚戈，净利1.31亿坚戈

5. 阿克套机场：收入60.55亿坚戈，净利6.17亿坚戈

6. 阿特劳机场：收入40.67亿坚戈，净利1.68亿坚戈

7. 阿克托别机场：收入34.68亿坚戈，净利0.61亿坚戈

8. 乌斯卡曼机场：收入22.99亿坚戈，净亏损0.91亿坚戈

9. 库斯塔奈机场：收入13.61亿坚戈，净亏损0.35亿坚戈

10. 塔拉兹机场：收入9.42亿坚戈，净亏损1.04亿坚戈

*注：乌拉尔和彼得罗巴甫尔机场因不属于公共利益企业，未纳入统计。

阿拉木图和阿斯塔纳机场处理了全国64%的航空旅客，成为收入和利润的主要来源。然而，排名靠后的机场普遍面临亏损，原因在于机场服务费用（如起降费、航空安全费、停机费和地面服务费）无法覆盖运营成本。

据ACI Europe数据，阿拉木图和阿斯塔纳机场的国内航班旅客服务费远低于国际水平，例如仅为莫斯科谢列梅捷沃机场的一半。国际航线成为这些机场的主要收入来源，但排名前五之外的机场国际客流量较少。

航空燃油销售成关键收入

近年来，航空燃油销售成为机场收入的重要支柱，占总收入的25%至75%。

向外国航空公司销售燃油利润较高，而对国内航空公司的燃油价格受政府严格管控，导致利润空间有限。

未来发展目标

2025年，托卡耶夫总统指示加强国际航空联系，推动航空货运发展，目标是将哈萨克斯坦打造为区域航空枢纽。

这一战略预计将进一步提升机场运营效率，吸引更多国际航线，增强哈萨克斯坦在全球航空市场的竞争力。

【编译：木合塔尔·木拉提】