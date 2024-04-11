哈参议院批准修订案：家暴入刑 强奸幼童判无期

这两项法案分别是《就保障女性权利和儿童安全问题对哈萨克斯坦共和国部分法律条款进行补充修改》法案和《在哈萨克斯坦共和国行政违法法典中增加和修订部分涉及保障女性权利和儿童安全问题的内容》法案。

根据上述两个法律修正案，若嫌疑人针对家庭成员或儿童蓄意实施暴力行为并导致对方身体健康出现轻微伤害（或者轻微以上程度的任何级别伤害），或者针对家庭成员或儿童实施煽动自杀等行为，都将被追究刑事责任。对儿童实施欺凌、网络欺凌，或者强迫儿童离开公共交通工具的行为，将倍追究行政责任。在追究刑事或行政责任的同时，法院有权对触犯上述内容的违法行为人做出适当的限制性措施。

哈萨克斯坦议员詹娜·阿萨诺娃表示，这两部新法案的目的，是旨在通过对侵犯妇女儿童安全和权利的行为采取更加严格的法律限制，进一步完善哈萨克斯坦有关家庭政策的法律、社会和制度基础，加强对加强对妇女权利和儿童安全的保护。

这位议员强调指出，通过强化对家庭暴力行为的惩罚力度，不仅有利于预防家暴，减少社会中此类问题的恶化，还能够起到改善社会风气和完善法律框架的作用。

值得一提的是，法案中特别规定，针对幼童的谋杀、性侵犯或者其他猥亵等性暴力犯罪行为，将被处以无期徒刑。

同时，法案中还包括了为保护女性和儿童权利提供信息咨询和心理援助的“111”联络中心的内容。

两项修正案将涉及对哈萨克斯坦共和国7部法典和8部法律，总计15项立法的修改和补充。

修正案将在总统签署批准后生效。

哈萨克斯坦已于2021年彻底废除死刑。此外，哈萨克斯坦参议院（议会上院）全体会议于2016年3月17日通过了有关针对性犯罪者的化学阉割法案。该法案旨在通过修改刑法部分条款，加强对性犯罪者的惩罚力度。其中，猥亵、性侵犯幼童的性犯罪者将面临包括化学阉割在内的多项强制措施。哈萨克斯坦实施化学阉割和实行规范于2018年1月1日开始正式生效。

【编译：木合塔尔·木拉提】