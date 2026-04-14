专家：2040年中亚水资源需求或增至三倍 经济损失恐达GDP11%

此次圆桌会议旨在为即将于4月22日在阿斯塔纳举行的拯救咸海国际基金会峰会进行前期筹备与议题对接。中亚国际研究所所长贾夫隆·瓦哈博夫在首轮发言中明确指出，水资源短缺已成为未来几年制约中亚经济发展的核心瓶颈。

—各方都已清醒认识到，中亚地区缺水问题在未来将愈发严峻。据专家测算，到2040年，本地区部分国家对水资源的需求可能激增至目前水平的3倍。长此以往，由此产生的经济损失占该地区国内生产总值的比重恐将高达11%，-瓦哈博夫表示。

他进一步强调，当下的危机与风险应当转化为促使各国紧密团结的关键动力。因此，在拯救咸海国际基金会框架下凝聚各方合力显得尤为迫切。

—中亚各国目前仍面临一系列障碍，使拯救咸海国际基金会作为区域统一平台的地位遭到削弱，其作为协调机构的潜能被限制。当前的主要风险包括水利与能源之间的关联性日益增强、气候快速变化及其对水资源的负面影响等。特别是能源与农业领域，对水资源的依赖程度极高。除上述核心因素外，阿富汗局势也扮演着重要角色。该国有权充分行使其用水权，并将水资源视为其社会经济发展的核心要素，-瓦哈博夫强调。

【编译：阿遥】