哈萨克歌唱家5小时连唱102首传统歌曲 创下世界纪录

据科学和高等教育部消息，在纪录评审结束后，哈比舍夫获得了相应认证证书和银质奖牌。

在此次挑战中，海拉特·哈比舍夫用了5小时29分钟连续演唱102首哈萨克传统歌曲。按照纪录评定规则，表演者每完成25首歌曲后可获得15分钟休息时间，但哈比舍夫未使用这一规定休息时段。演唱过程中，所有曲目均未使用乐谱、歌词提示或伴奏带，并由其本人自弹自唱完成。

全球纪录最佳组织亚非地区纪录注册首席官员库安德克·库岱别尔艮出席活动，并对挑战过程进行了见证和评估。

库岱别尔艮表示，经世界纪录评审团审核确认，该项纪录已正式生效，并将被收录至2026年度《吉尼斯世界纪录大全》。

哈比舍夫在活动结束后表示，这一成绩离不开哈萨克传统音乐深厚的艺术积淀以及前辈艺术家的传承与指导。他认为，此类活动有助于吸引更多年轻人关注和了解民族音乐文化。

此次纪录认证也使哈萨克传统声乐艺术再次受到国际文化领域的关注，并为民族音乐的推广和传播提供了新的展示平台。