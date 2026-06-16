专家：哈萨克斯坦倡议成立国际水组织将有助于加强水外交合作

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦在水外交领域提出的倡议正受到国际社会广泛关注。国际项目“整体水资源计划”（Water Holistic）创始人、“新水范式”理念提出者、国际高盛环境奖获得者米哈尔·克拉夫奇克博士（Michał Kravčík）高度评价哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫（Қасым-Жомарт Тоқаев）关于在联合国框架下设立国际水组织的倡议。

据哈萨克斯坦水资源和灌溉部新闻处消息，克拉夫奇克表示，在全球面临气候变化、生态退化和粮食安全等多重挑战的背景下，推动全球水资源治理体系建设具有重要现实意义。

“这是一项恰逢其时的倡议。当前，世界正面临气候、环境和粮食安全领域的严峻挑战，而水资源在其中发挥着决定性作用。”他说，“在联合国框架下成立国际水组织，将有助于改善各国间的水资源合作关系，加强经验和知识共享，并推动国际和各国水法律体系不断完善。未来发展和可持续发展目标的实现，都与此密切相关。”

克拉夫奇克指出，联合国体系内目前已设有联合国粮食及农业组织（FAO）和世界卫生组织（WHO），但尚未建立专门负责水资源问题的统一国际机构。因此，哈萨克斯坦提出的倡议契合当前全球发展需求，具有重要现实意义。

不久前，哈萨克斯坦水资源和灌溉部长努尔詹·努尔吉格托夫（Нұржан Нұржігітов）与国内外专家举行会谈，重点讨论落实阿斯塔纳区域生态峰会成果的具体措施。与会各方围绕保障哈萨克斯坦及中亚地区水资源与气候安全提出了一系列务实建议。

根据相关建议，哈萨克斯坦计划在水资源和灌溉部下设工作组，推动“新水范式”理念落地实施，系统恢复国内小型水循环体系。同时，还将研究在里海和咸海流域以及巴尔喀什—阿拉科尔流域开展试点项目，通过土壤保水和雨水蓄存等措施提升区域水资源利用效率。

克拉夫奇克表示，“新水范式”理念建立在恢复小型水循环的基础之上。

“长期以来，人们普遍认为降水主要来自海洋水循环，而忽视了地表和土壤蒸发对降水形成的重要作用。事实上，森林、农田乃至城市环境都会影响降水量。按照‘新水范式’理念，雨水是生命的基础。如果不能充分重视和保护小型水循环，人类将越来越依赖海洋形成的大型水循环，这可能导致长期干旱现象更加频繁。”他说。

另据了解，哈萨克斯坦正在积极推动在联合国框架下成立国际水组织。今年7月，联合国可持续发展高级别政治论坛将在纽约举行，哈方正研究在论坛期间举行第二轮国际磋商的可能性。

努尔詹·努尔吉格托夫表示，阿斯塔纳区域生态峰会期间举行的相关磋商已获得国际社会积极响应，来自30多个国家和20个国际组织的约140名代表参加了讨论。在水资源领域面临挑战不断加剧的背景下，国际合作以及专业和方法论支持的重要性日益凸显。哈萨克斯坦高度重视与联合国欧洲经济委员会的合作，并希望充分利用这一平台，推动国际水资源倡议取得积极进展。