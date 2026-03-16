哈通社专家向大学生教授哈萨克语阿拉伯文字母

根据计划，近300名学生将学习哈萨克语阿拉伯文字母。

- 今年，我们将首次开设哈萨克语阿拉伯文字母课程，教授学生书写。这门为期三周的课程将面向高等法学院一年级学生。掌握该字母不仅能为“法理学”和“国际法”专业的学生提供一条通往历史的捷径，还能让他们阅读20世纪用阿拉伯文字母印刷的哈萨克斯坦刑法原版。能够阅读和理解一个世纪前的刑法典，将使我们的学生能够从不同的角度审视哈萨克斯坦的刑法典，并就如何改进它提出自己的意见。掌握了写作技巧的大一新生将有机会在更高阶课程的核心科目中自由运用这些知识，并在未来成为具有竞争力的优秀专业人才。-高等人文学院通识教育系主任古勒扎特·阿勒姆巴耶娃说。

Фото: Гүлзат Әлімбаеваның жеке мұрағатынан

据她透露，计划在下学年将哈萨克语阿拉伯文字母课程引入其他专业的学生。

- 此前，学习还为教职工组织了为期三天的课程。在这三天里，教职工们学习了哈萨克语阿拉伯文字母，并了解了历史。该项目未来将继续开展。-她说。

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

值得一提的是，该项目是哈萨克斯坦总统电视广播综合体成立30周年庆典活动的一部分。本次课程将由哈萨克斯坦通讯社（Kazinform）哈萨克语阿拉伯文编辑部主编热扎别克·努斯普别克吾勒主讲。

- 哈萨克语最早的报纸是用哈萨克语阿拉伯文字母出版的。我们民族的伟大作家们也用这种文字书写他们的作品。阿拉什奥尔达的律师们用哈萨克语阿拉伯文字母记录刑法。通过学习该字母，我们可以深入探索历史的奥秘。它让我们有机会阅读我们博学睿智的先辈们用原文书写的宝贵遗产。在整个课程中，学生不仅会了解哈萨克语阿拉伯文字母的历史意义，还能达到能够自由读写的水平。-热扎别克说。

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据悉，阿拉伯文字母是哈萨克语最早使用的字母。1912年，阿赫梅特·拜图尔森吾勒（Akhmet Baitursynuly）在阿拉伯字母的基础上，创造了一种灵活便捷的哈萨克语本土字母，同时保留了哈萨克语原有的语音特征。这种字母在学校一直使用到1929年。

如今，中国和伊朗的哈萨克人仍在使用这种字母。同时，一些在土耳其和欧洲国家的哈萨克人也能阅读这种文字。

【编译：小穆】