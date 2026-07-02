毕马威专家：哈萨克斯坦独特的地缘政治位置决定其未来发展潜力

（哈萨克国际通讯社讯）毕马威欧洲、中东和非洲地区（KPMG EMA）董事会主席顾问奥列格·戈尚斯基（Олег Гощанский）在哈萨克斯坦共和国外国投资者理事会第38次全体会议期间表示，哈萨克斯坦稳定的投资环境和务实的国家政策正在不断增强外国投资者的信心。

他指出，哈萨克斯坦已成为中亚和高加索地区集群的主要区域中心。越来越多的投资者进入哈萨克斯坦以及投资规模的持续增长，表明该国的投资环境符合国际投资者的预期。

奥列格·戈尚斯基在回答记者提问时表示：

“国际金融投资者绝不会向一个无法满足其预期的国家投入资金。因此，能够获得合理回报、实现投资的有效回收，再加上国家提供的保障和稳定环境，共同使哈萨克斯坦成为适宜投资的国家。我要再次强调，流入我国的金融投资规模正在持续增长。”

他同时指出，哈萨克斯坦拥有多项提升投资吸引力的重要优势。

他说：“首先是我国的地理位置。哈萨克斯坦独特的地缘政治位置决定了其未来的发展潜力。其次，哈萨克斯坦在政治和经济领域奉行稳健而务实的政策。国家实施的政策使投资者能够清晰看到自身投资的前景，并对未来充满信心。国家提供的稳定环境、良好的投资生态和安全保障，对投资者而言都是至关重要的因素。”

奥列格·戈尚斯基还表示，目前投资进程正在发生质的变化。

他说：“当前，许多方面都在发生变化。不仅投资规模在增长，投资质量也在提升，进入哈萨克斯坦的投资领域结构正在发生变化。人工智能正在快速渗透到各个行业。我们注意到，与人工智能相关的服务需求显著增加，其中国家企业的需求增长尤为明显。同时，我们也看到，进入哈萨克斯坦的投资者不仅带来了资金，还准备引入人工智能技术，并将其应用于在哈萨克斯坦实施的投资项目中。”

他认为，进一步深化政府与投资者之间的对话，提升投资规模和质量，增强哈萨克斯坦对国际资本的吸引力，仍将是未来一段时期的重要任务之一。

毕马威是以会计业务为中心的大型国际专业服务网络，为四大国际会计师事务所之一，主要提供审计、税务、管理咨询及法律服务。总部设于荷兰，在全球逾144个国家或者地区设有分支机构，员工总数达236,000人。