曾设黄金家族铸币局：探访锡尔河畔的中世纪古城坚特

（哈萨克国际通讯社专题）在克孜勒奥尔达州扎拉加什区阿克克尔村以南，静静矗立着一片古城遗址。这里便是曾经闻名于锡尔河下游地区的中世纪古城——坚特（Жент）。

作为古代丝绸之路上的重要节点，坚特不仅是连接中亚草原与花剌子模地区的贸易中心，更曾在金帐汗国时期发挥重要政治、经济和宗教作用。历史学家达尔汗·伊利亚索夫（Дархан Ілиясов）认为，这座古城见证了锡尔河流域数百年的繁荣与变迁，也是研究哈萨克草原文明发展历程的重要历史遗产。

丝绸之路上的战略重镇

据史料记载，坚特城最迟于10世纪便已见诸文献记载。

古城位于古代丝绸之路重要商道交汇处，连接花剌子模、萨雷苏河流域、托尔盖草原、西西伯利亚以及中哈萨克斯坦地区，是南北贸易往来的关键枢纽。

Фото Дархан Ілиясовтың жеке архивінен

达尔汗·伊利亚索夫介绍，坚特最初是乌古斯汗国境内的重要军事据点和商业中心。

“这座城市与历史上著名的塞尔柱帝国有着密切联系。塞尔柱家族的先祖塞尔柱克贝伊正是在这里皈依伊斯兰教，并将其作为后来国家建设的重要基础。还有史料记载称，塞尔柱王朝奠基者之一苏莱曼沙阿也安葬于坚特地区。”

金帐汗国的重要行政和金融中心

13世纪初，成吉思汗大军进攻锡尔河沿岸诸城时，坚特并未像许多城市那样遭到严重破坏。

历史学家指出，1220年左右，术赤汗以相对和平的方式控制了坚特，并将其纳入自己的统治体系。

此后，坚特逐渐发展成为金帐汗国在锡尔河流域最重要的行政和经济中心之一。

“13至14世纪期间，坚特城内设有专门为金帐汗国可汗铸造钱币的铸币局。这充分体现出该城在国家财政体系和战略布局中的重要地位。”达尔汗·伊利亚索夫说。

铸币局的存在不仅意味着坚特拥有发达的经济活动，也表明其在当时欧亚贸易网络中占据关键位置。

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商贸繁荣的中世纪都会

中世纪旅行家和地理学家在著作中对坚特给予了高度评价。

他们将这座城市描述为一座市场繁荣、物产丰富、果园密布的大型城市，周边分布着广阔而肥沃的农田。

来自中亚、波斯、中国以及欧洲的商人曾汇聚于此，进行丝绸、纺织品、陶器以及畜产品等商品贸易。

考古发现进一步印证了坚特的繁荣景象。

考古学家在遗址中发现大量陶器、金属制品和工艺品遗存，表明当地陶器烧制、冶铁、珠宝制作以及骨器加工等手工业已达到较高水平。

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锡尔河流域的伊斯兰文化中心

除了商业价值外，坚特还是当时锡尔河地区重要的宗教和文化中心。

历史资料显示，城内曾建有规模宏大的清真寺、宗教学校和藏书丰富的图书馆。

许多出身于坚特的学者在著作中以“坚特人”（al-Jandi）作为自己的学术称号，这也从侧面反映出该城在伊斯兰学术界的影响力。

随着文化与教育的发展，坚特逐渐成为连接草原文明与伊斯兰文明的重要桥梁。

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从辉煌走向沉寂

14世纪末至15世纪初，帖木儿帝国东征西讨的战争给锡尔河流域带来巨大冲击。

与此同时，锡尔河水量减少也对当地农业和经济活动造成严重影响。

随着金帐汗国逐渐瓦解，地区内部冲突不断加剧，坚特的经济和人口开始持续衰退。

进入16世纪后，这座曾经繁华的城市最终被废弃，逐渐消失在历史长河之中。

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考古发现重现古城荣光

20世纪，由著名学者谢尔盖·托尔斯托夫率领的花剌子模考古与民族学考察队对坚特遗址展开大规模调查和发掘。

考古人员发现了城墙、瞭望塔、灌溉系统以及沟渠和运河遗迹。

同时出土的大量金帐汗国时期钱币和陶器，也为研究这座古城的发展历史提供了重要依据。

达尔汗·伊利亚索夫表示：

“坚特不仅仅是一处古城遗址，更是见证锡尔河地区政治、经济和文化繁荣的重要历史遗产。它所承载的历史记忆，对于研究哈萨克国家形成之前的区域文明发展具有重要价值。”

如今，沉睡在锡尔河畔的坚特古城虽然早已失去昔日喧嚣，但那些残存的城墙、出土的钱币和历史记载，依然诉说着这座中世纪都会曾经的辉煌，也见证着欧亚大陆文明交流与融合的悠久历史。