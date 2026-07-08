专家观点：哈萨克斯坦将数字权利写入宪法 属全球少数国家之一

（哈萨克国际通讯社讯） 自7月1日起生效的新宪法进一步强化了哈萨克斯坦对数字权利的保障，使该国成为全球少数几个在宪法层面确立数字权利的国家之一。宪法法院科学咨询委员会委员米拉斯·达乌列诺夫（Мирас Дәуленов）日前接受哈通社采访时表示，这一举措体现了哈萨克斯坦将建设数字国家作为国家战略重点的发展方向。

达乌列诺夫指出，新宪法高度重视数字权利、网络安全、个人数据保护以及知识产权保护等领域，并在宪法层面确立了相关原则。

他说，哈萨克斯坦将成为世界上首批、也是少数几个以宪法形式规范现代数字权利的国家之一。此前，葡萄牙、巴西和多米尼加共和国等国家已在宪法中就个人数据保护和数字权利保障作出相关规定。

达乌列诺夫认为，这一做法是将数字国家建设确立为战略优先事项国家的发展趋势。与许多国家仅通过普通法律对数字权利进行规范不同，哈萨克斯坦选择将其直接写入国家根本法，为相关制度建设奠定了更高层级的法律基础。

他说，国家元首始终高度重视数字权利建设。三年前提出的建设数字国家改革正在取得积极成效，而新宪法的实施将为这一进程注入新的动力。

谈及新一轮宪法改革对社会发展的影响时，达乌列诺夫表示，议会制度和地方治理体系改革有望成为影响最为深远的内容。

他指出，随着新宪法正式生效，哈萨克斯坦将全面推进现行法律与新宪法的衔接工作，重点涉及国家机构设置、选举制度、议会运行、司法体系以及地方自治等领域。同时，数字权利、个人数据保护以及公民参与公共事务等相关法律也将进行修订完善。

达乌列诺夫表示，随着配套法律陆续出台、新设制度逐步投入运行，改革成效将逐渐显现。不过，他认为，宪法改革的全面落实仍需数年时间，因为法律体系和国家治理体系需要按照新宪法确立的原则分阶段完成调整和适应。