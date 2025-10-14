专家观点：哈萨克斯坦基准利率上调，房价会否应声下跌？

阿勒玛詹表示，基准利率上调意味着银行间资金成本上升，无论是抵押贷款还是其他信贷，其利率都将随之提高。这一变化将降低抵押贷款需求，同时减少银行面临的贷款风险。她进一步指出，利率上调还会推高银行存款和贷款的利率水平。

“银行不会立即大幅上调利率，而是会根据市场情况逐步调整。这并非需要过度担忧的情况，利率调整与国内通货膨胀水平密切相关。”阿勒玛詹解释道。

她表示，受此影响，未来购房可能面临更大挑战。贷款利率上升将导致月供增加，市场需求可能因此下降。

“抵押贷款的可得性将降低，月供增加会带来各种障碍。核心问题在于，公民需要向银行证明其收入水平，而当前支出增加但工资水平未变。”她补充说。

不过，阿勒玛詹也指出，对于有首付款的购房者而言，无需过于担忧。通过合理规划财务，依然可以申请到合适的贷款。

【编译：木合塔尔·木拉提】