专家观点：“中亚”国际工业合作中心将为哈萨克斯坦民众带来哪些实惠

据专家介绍，该中心的核心目标是联合吸引投资。

“许多外国将哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦和吉尔吉斯斯坦视为统一区域、统一标准体系。要联合吸引投资，也必须以这种方式协同行动。我们从乌兹别克斯坦采购大量商品，进行加工后重新出口至乌兹别克斯坦，反之亦然。我们的产品在乌兹别克斯坦加工后再返回哈萨克斯坦。因此，我认为这个国际中心将重点吸引跨境项目的投资。”拉苏尔·雷斯曼别托夫表示。

这位经济学家还解释了普通哈萨克斯坦人如何切实感受到中心的效益。

“首先，从旅游角度看，前往塔什干将更加便捷。总体而言，这将带动经济增长。购买乌兹别克斯坦的蔬菜、水果等商品将变得更容易，同样，哈萨克斯坦商品进入乌兹别克斯坦市场也会更顺畅。”他指出。

同时，专家提到，目前已有众多哈萨克斯坦人和乌兹别克斯坦人开始感受到合作的优势。

“我的朋友中，不少人从乌兹别克斯坦来到阿拉木图、阿斯塔纳或乌拉尔后感慨：‘我错过了这么多机会，早该来这里创业。’”拉苏尔·雷斯曼别托夫说。

回顾事件，上个周末，应乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫邀请，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫对塔什干进行国事访问。两国元首举行了小范围和大范围会谈，并召开哈萨克斯坦-乌兹别克斯坦最高国家间委员会第二次会议。

此前，两国总统还举行了面向媒体的简报会。

11月16日，总统出席了在塔什干举行的中亚国家和阿塞拜疆国家元首第七次磋商会议。

【编译：木合塔尔·木拉提】