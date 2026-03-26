专家观点：中亚各国应超越局部利益，合力应对水资源短缺挑战

—我们这一地区分布着五个国家，此外阿富汗也拥有利用中亚水资源的权利。目前，我们面临着一个共同的严峻挑战——水资源短缺。首要的负面影响源于气温升高。在过去一个世纪里，气候变暖幅度达到了+1.5°C。虽然这尚未达到人类生存的危险极限，但已导致冰川融化、水资源总量减少以及降水量下降，-贝格马托夫教授表示。

他进一步指出，为确保农作物稳产，整个中亚地区都有必要引入人工灌溉技术。

—以乌兹别克斯坦为例，目前拥有430万公顷灌溉耕地。我国每年的用水量约为510亿至530亿立方米，其中约91%投向了农业领域，-他说。

据贝格马托夫介绍，乌兹别克斯坦53%的灌溉地依靠泵站抽取水源，这显著增加了设备运行所需的能源成本。

—同时，另一个亟需在大范围内解决的重要问题是土地盐碱化。在乌兹别克斯坦，约46%的灌溉农田存在不同程度的盐渍化现象。因此，中亚各国现在必须超越基于个体利益的狭隘视角，为了共同利益在解决水资源短缺问题上精诚团结，-贝格马托夫认为。

他强调，"水周"国际论坛是讨论此类有效建议不可多得的平台。他同时认为，只要农户避免资源浪费，就能够实现更高的产出效率。

—我们必须适应现状。水资源不会逐年增加，因此，中亚各国推行建设性政策，并就高效利用水资源开展联合协作至关重要，-贝格马托夫教授总结道。

【编译：阿遥】