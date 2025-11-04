09:30, 04 11月 2025 | GMT +5
哈萨克斯坦“家庭数字地图”上线以来已为超23.1万人无申请发放福利
（哈萨克国际通讯社讯） 哈萨克斯坦劳动和社会保障部通报，自2025年初“家庭数字地图”（Отбасының цифрлық картасы/ОЦК）系统上线以来，已向43.55万名潜在受益人主动推送SMS通知，其中23.12万余人无需提交任何申请即成功领取相应补助或社会支付。
系统覆盖全国2000万公民
“家庭数字地图”依托政府各部门现有信息系统数据自动生成，目前已收录约2000万名哈萨克斯坦公民、即620余万户家庭信息。
该平台被写入《哈萨克斯坦社会法典》，作为中长期社会政策规划的核心工具，同时兼具“每日电子提醒”功能——系统实时监测公民社会状态，自动告知其可享受的各类国家保障。
11类福利实现“零申请、秒到账”
目前，通过“家庭数字地图”可无感申领的福利共11项，包括：
- 丧失劳动能力社会支付
- 失业社会支付
- 丧失供养人社会支付
- 生育及育儿补助
- 残疾儿童抚养人补助
- 残疾补助
- 多子女家庭补助
- “金质/银质奖章”多子女母亲补助
- 定向社会救助
- 丧葬一次性支付
此外，系统还可自动推送 养老金到账提醒 、”血亲同胞“身份到期提醒及失业人员就业服务信息。
操作流程：一条短信搞定
当系统判定公民具备某项福利资格时，将通过1414统一呼叫中心发送SMS短信。用户仅需回复“同意”，系统即自动完成申请、审批与打款，全程无需前往窗口。
资金将直接转入本人银行账户。
为防诈骗，官方特别提醒：请仅回复来自1414的官方短信。如有疑问，可拨打1414（免费）咨询。
【编译：木合塔尔·木拉提】