哈萨克斯坦“家庭数字地图”上线以来已为超23.1万人无申请发放福利

系统覆盖全国2000万公民

“家庭数字地图”依托政府各部门现有信息系统数据自动生成，目前已收录约2000万名哈萨克斯坦公民、即620余万户家庭信息。

该平台被写入《哈萨克斯坦社会法典》，作为中长期社会政策规划的核心工具，同时兼具“每日电子提醒”功能——系统实时监测公民社会状态，自动告知其可享受的各类国家保障。

11类福利实现“零申请、秒到账”

目前，通过“家庭数字地图”可无感申领的福利共11项，包括：

- 丧失劳动能力社会支付

- 失业社会支付

- 丧失供养人社会支付

- 生育及育儿补助

- 残疾儿童抚养人补助

- 残疾补助

- 多子女家庭补助

- “金质/银质奖章”多子女母亲补助

- 定向社会救助

- 丧葬一次性支付

此外，系统还可自动推送 养老金到账提醒 、”血亲同胞“身份到期提醒及失业人员就业服务信息。

操作流程：一条短信搞定

当系统判定公民具备某项福利资格时，将通过1414统一呼叫中心发送SMS短信。用户仅需回复“同意”，系统即自动完成申请、审批与打款，全程无需前往窗口。

资金将直接转入本人银行账户。

为防诈骗，官方特别提醒：请仅回复来自1414的官方短信。如有疑问，可拨打1414（免费）咨询。

【编译：木合塔尔·木拉提】