中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    09:30, 04 11月 2025 | GMT +5

    哈萨克斯坦“家庭数字地图”上线以来已为超23.1万人无申请发放福利

    （哈萨克国际通讯社讯） 哈萨克斯坦劳动和社会保障部通报，自2025年初“家庭数字地图”（Отбасының цифрлық картасы/ОЦК）系统上线以来，已向43.55万名潜在受益人主动推送SMS通知，其中23.12万余人无需提交任何申请即成功领取相应补助或社会支付。

    отбасының цифрлық картасы
    Фото: ашық дереккөзден

    系统覆盖全国2000万公民

    “家庭数字地图”依托政府各部门现有信息系统数据自动生成，目前已收录约2000万名哈萨克斯坦公民、即620余万户家庭信息。

    该平台被写入《哈萨克斯坦社会法典》，作为中长期社会政策规划的核心工具，同时兼具“每日电子提醒”功能——系统实时监测公民社会状态，自动告知其可享受的各类国家保障。

    11类福利实现“零申请、秒到账”

    目前，通过“家庭数字地图”可无感申领的福利共11项，包括： 
    - 丧失劳动能力社会支付
    - 失业社会支付
    - 丧失供养人社会支付
    - 生育及育儿补助
    - 残疾儿童抚养人补助
    - 残疾补助
    - 多子女家庭补助
    - “金质/银质奖章”多子女母亲补助
    - 定向社会救助
    - 丧葬一次性支付

    此外，系统还可自动推送 养老金到账提醒”血亲同胞“身份到期提醒及失业人员就业服务信息。

    操作流程：一条短信搞定

    当系统判定公民具备某项福利资格时，将通过1414统一呼叫中心发送SMS短信。用户仅需回复“同意”，系统即自动完成申请、审批与打款，全程无需前往窗口。

    资金将直接转入本人银行账户。

    为防诈骗，官方特别提醒：请仅回复来自1414的官方短信。如有疑问，可拨打1414（免费）咨询。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    社会保障 电子政府 社会 政府 人工智能
    Мұқтар Мұрат
    Мұқтар Мұрат
    编译
    正在阅读