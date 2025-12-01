“家庭数字地图”上线以来已为超24.6万哈萨克斯坦人自动发放社保福利

“数字家图”依托国家各部委现有信息系统数据自动生成，目前已收录全国约2000万公民、超过620万个家庭的核心信息。

推出该平台的核心目标，是确保每一位哈萨克斯坦人都能平等、便捷地享受国家社会保障。截至目前，《哈萨克斯坦社会法典》已将其明确列为制定中长期社会政策的重要工具，同时也是向公民日常推送“电子权益通知”的法定渠道。

目前，通过“数字家图”可实现11类社会福利和补助的零申请自动办理，包括：

丧失劳动能力社会支付

失业社会支付

丧失赡养人社会支付

生育及育儿补助

残疾儿童抚养人补助

残疾补助

多子女家庭补助

“金坠”“银坠”多子女母亲补助

针对性社会援助

丧葬一次性补助

此外，系统还可自动提醒养老金领取资格、“血亲同胞”身份到期续期时间，以及为失业人员推送就业服务信息。

当系统识别到公民具备某项福利申领条件时，将通过1414统一联络中心向其发送短信。收到短信的公民只需回复同意，即可触发全流程自动化办理，资金随后直接转入本人银行账户。

劳动和社会保障部特别提醒，为防范诈骗风险，请务必对来自1414的官方短信进行回复。如有疑问，可拨打1414联系呼叫中心，全国免费。

【编译：木合塔尔·木拉提】