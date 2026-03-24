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    14:21, 24 三月 2026 | GMT +5

    哈萨克斯坦著名登山家伊林斯基获授“劳动英雄”称号

    哈萨克国际通讯社讯）据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦著名登山家、功勋教练叶尔万德·伊林斯基被授予“哈萨克斯坦劳动英雄”（Қазақстанның Еңбек Ері）荣誉称号。

    哈萨克斯坦著名登山家伊林斯基获授“劳动英雄”称号
    Фото: 总统府

    消息称，国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫签署总统令，授予叶尔万德·吉洪诺维奇·伊林斯基“哈萨克斯坦劳动英雄”称号，以表彰他在登山运动领域取得的卓越成就，以及为推动国家体育事业发展所作出的突出贡献。

    哈萨克斯坦著名登山家伊林斯基获授“劳动英雄”称号
    Фото: www.mountain.kz

    据了解，作为哈萨克斯坦登山界的标志性人物，叶尔万德·吉洪诺维奇曾多次在苏联登山锦标赛中摘金夺银。他于1968年获授“苏联运动健将”称号，并于1982年晋升为“世界级运动健将”和“苏联功勋运动健将”。在其长期的职业生涯中，还获得了多项荣誉称号。

    在长期的教练生涯中，伊林斯基桃李遍布，先后培养出100余位苏联及哈萨克斯坦国家级运动健将，其中33人获得苏联及哈萨克斯坦国际级运动健将称号。

    值得一提的是，作为哈萨克斯坦国家登山队主教练，他率队创造了世界登山史上的一项壮举——成为全球首支在不携带氧气瓶的情况下，成功登顶地球全部14座海拔8000米以上高峰的队伍。

    【编译：阿遥】

    标签:
    体育 哈萨克斯坦 总统令 总统
    Ерлан Мазан
    Ерлан Мазан
    编译
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