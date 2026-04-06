专家：卢布走弱或推动坚戈升值 汇率有望回落至464坚戈区间

他表示，俄罗斯卢布兑美元走弱，可能对哈萨克斯坦国家货币产生积极影响，为坚戈走强创造条件。

专家指出，当前俄罗斯市场美元汇率接近80卢布水平，若坚戈兑卢布汇率维持在约5.8坚戈的水平，从数学计算来看，美元兑坚戈汇率有望降至约464坚戈。

塔吉巴耶夫表示：“如果俄罗斯卢布贬至80水平，按照约5.8坚戈的交叉汇率计算，美元兑坚戈汇率可能升值至464。”

这一水平较当前约470坚戈的汇率明显更低，意味着国家货币存在一定升值空间。

分析指出，上述变化与哈萨克斯坦与俄罗斯之间的贸易平衡及交叉汇率机制有关。通常，当卢布与坚戈汇率维持在5.5至6.0坚戈区间时，坚戈对俄罗斯市场的汇率波动较为敏感。

根据最新官方数据，目前市场情况如下：国家银行公布的美元汇率约为470.46坚戈；卢布汇率在5.86至5.87坚戈之间；俄罗斯市场美元汇率在79.7至80.3卢布区间波动。

分析认为，若卢布在外部因素影响下继续贬值，而坚戈保持相对稳定，则在交叉汇率作用下，美元在哈萨克斯坦市场的价格将相应回落。

不过，专家同时指出，该预测能否实现，还取决于国内市场对美元的需求以及国际油价的稳定性等因素。

另据了解，上周末美元汇率一度回落至469坚戈水平。

【编译：木合塔尔·木拉提】