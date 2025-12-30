专家解析投资形势：多元化发展巩固投资吸引力

据哈萨克斯坦国家银行数据，今年主要投资来源国包括荷兰、瑞士、俄罗斯、中国和阿联酋。其中，荷兰以22.7亿美元位居首位，主要得益于其作为跨国公司和控股机构金融枢纽的地位，大量资金通过合法渠道进入哈萨克斯坦。近年来，哈萨克斯坦与东方国家及阿拉伯国家的投资合作也不断加强。

中国对哈投资达11.4亿美元，重点投向跨里海国际运输走廊，以及绿色能源、工业和石化项目。阿联酋和卡塔尔的资金主要流向金融、石化、交通物流、银行和数字化领域。来自俄罗斯的投资总额同样达到11.4亿美元。

从行业分布看，批发和零售贸易吸引投资21.6亿美元，主要受国内需求增长、物流体系扩展及国际零售品牌进入带动。制造业吸引20.4亿美元，反映出经济多元化进程持续推进。金融领域获得17.5亿美元，主要用于银行资本补充、保险市场发展和金融科技项目。相比之下，建筑业仅吸引约1.57亿美元，显示出住房市场放缓及利率上升的影响。

在今年的国情咨文中，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统呼吁加大对制造业的投资，并指示政府调整投资政策，强化投资者权益保护。总统提出将“非法资产返还委员会”更名为“投资者权益保护委员会”，专家认为此举有助于改善整体投资环境。

东哈萨克斯坦州萨尔森·阿曼若洛夫大学经济与数字化事务副校长叶尔卡特·穆卡詹诺夫指出，投资有助于提升劳动生产率，并为高附加值增长创造条件。

随着政府和参议院相关讨论的推进，哈萨克斯坦2026至2028年的经济发展重点逐步明晰，并体现在宏观经济稳定与民生改善计划以及预算和转移支付法案草案中。副总理兼国家经济部长谢里克·朱曼加林表示，目前投资占国内生产总值的比重约为16%至17%，目标是提升至23%至24%。他说，到2029年计划吸引约2800亿美元投资，长期战略目标为4000亿美元，其中国有“巴伊铁列克”控股公司将在积极经济政策实施中发挥关键作用。

新投资政策还包括建立国家级投资平台、引入保障25年立法稳定性的特殊协议，以及向“巴伊铁列克”控股公司注资1万亿坚戈，用于支持实体经济发展。

经济学家艾巴尔·奥尔扎耶夫认为，哈萨克斯坦具备实现投资目标的坚实基础。他指出，投资重点已从单一原材料领域转向深加工、化工、农工综合体、食品生产和机械制造等高乘数效应行业。奥尔扎耶夫还强调，哈萨克斯坦投资立法和保障机制较为完善，适用英国法并通过国际仲裁解决争端，同时国际评级机构标普已将哈萨克斯坦评级展望从“稳定”上调为“积极”，向投资者释放出积极信号。

在制造业和物流领域，外交部投资委员会主席加比杜拉·奥斯潘库洛夫表示，制造业占比已从16%提升至26%，机械制造加速发展。德国企业已在北哈州启动农业机械生产，萨兰市则开展公共交通工具、轮胎和家电制造。农业保持稳定发展，多家中国企业正在建设小麦深加工工厂，可实现200多种产品的本地生产。江布尔州的玉米深加工项目和煤炭深加工项目也已启动。

他指出，物流条件对投资者具有决定性意义。哈萨克斯坦地处多条国际交通通道交汇处，全国共有13条运输走廊，包括跨里海“中间走廊”，目标是将货物过境时间缩短至一天。此外，总统出访期间达成的多项投资协议也为未来发展奠定基础，包括与中国的产业项目、在纽约讨论的信息技术合作，以及采用美国技术的稀土金属深加工与出口项目。自2005年以来，美国对哈萨克斯坦累计投资已超过500亿美元。

不过，专家也指出，投资环境仍面临一些制约因素。奥斯潘库洛夫表示，投资者投诉主要集中在土地分配、基础设施不足和行政程序复杂等问题。国家投资中心已协助解决部分停滞项目，涉及金额约800亿美元。

经济学家鲍尔詹·伊斯卡科夫认为，行政拖延、项目执行能力不足以及对司法体系信任有限，制约了投资潜力的充分释放。他指出，尽管资源丰富，但技术更新缓慢、能源成本偏高，深加工项目推进仍存困难；旅游业潜力巨大，但基础设施、服务质量和市场推广仍有待提升。

尽管存在挑战，受访专家普遍认为，只要改革持续推进、投资环境不断改善，哈萨克斯坦有望依托工业化和经济多元化，实现长期稳定增长。

【编译：木合塔尔·木拉提】