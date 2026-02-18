俄专家：宪法改革将强化哈萨克斯坦内部权力平衡

利哈乔娃指出，在国际关系理论中长期存在一种分歧：国家利益究竟是客观存在的，还是源于国内政治动态。

如果将国家利益视为由国际体系、地缘位置、历史条件、经济能力以及力量与威胁平衡等因素决定的客观存在，那么内部政治变化对外交路线的影响相对有限。

但若认为国内政治结构和权力格局直接影响外交决策与执行，那么宪法更新自然可能在一定程度上影响对外政策方向。

她表示，个人更倾向于“新古典现实主义”的折中立场。

专家认为，拟于3月15日付诸投票的宪法修改在短期内更可能使政治精英将注意力集中于国内权力平衡的重新调整，而非外交事务。这将使外交政策在一定时期内保持惯性运行。

在当前国际形势高度动荡的背景下，这类改革更可能成为推动内部变革的资源，而非外部风险来源。

谈及改革对投资环境和国际信誉的潜在影响时，利哈乔娃强调，国际伙伴最为关注的是宪法修订过程的透明度。

她指出，如果改革能够保持公开、透明并顺利推进，将有助于提升哈萨克斯坦的国际声誉与投资吸引力。

针对是否存在全球总统制国家权力再分配趋势的问题，利哈乔娃表示，这并非普遍性的全球现象，而更多见于人口结构年轻化程度较高的国家。

她指出，在不同国家，国家元首与立法机构之间的权力平衡机制各不相同。而在当代高度媒介化和数字化的社会环境下，构建社会与国家机构之间新的互动机制尤为关键。

她认为，当前提出的宪法改革正包含此类机制设计。

