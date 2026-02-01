专家：新宪法草案将从制度层面强化“善治”原则

萨德科娃指出，新宪法草案中最重要的亮点包括：序言的更新、新章节的引入、公民权利与自由的扩展，以及一系列制度性的创新。其中，设立作为咨询机构的“人民理事会”以及强化宪法法院作为独立宪法监督机构的地位，尤为引人关注。

—当前实施的大规模宪法改革旨在实现国家结构体系的深度转型。宪法文本变动比例高达84%，这为我们将其视为通过“新宪法”而非仅仅是“修正案”提供了充分依据。从宪制学说的角度来看，这从内容实质和法律形式两个维度全面涵盖了社会契约的核心要义。我认为，这些宪法层面的创新从制度上强化了善治（Good Governance）原则，即构建一套导向政府与社会高效互动的治理体系，-萨德科娃表示。

萨德科娃认为，宪法变革的重点在于加强法律秩序、提升国家机构的透明度与问责制，并通过更新法律架构，扩大公民参与政治进程的广度。

—在新宪法草案中，“人及其权利是国家的最高价值”这一原则始终是核心。这清晰地展示了一种“以人为本”的治理模式，-她说。

她进一步解释称，这种模式首先体现为将个人与公民的权利与自由确立为最高、绝对且神圣不可侵犯的宪法价值；其次在于扩大对个人的法律保护力度，提高权力的透明度与负责任程度；最后则在于建立起国家机构与公民社会之间进行常态化对话的有效机制。

