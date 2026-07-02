阿塞拜疆专家：哈萨克斯坦新宪法将促进地区稳定

（哈萨克国际通讯社讯）阿塞拜疆国际关系分析中心高级顾问罗扎·巴伊拉姆雷日前在接受哈通社驻巴库记者采访时表示，自7月1日起正式生效的哈萨克斯坦新宪法不仅对国家内部发展具有重要意义，也将对维护地区稳定、深化经济一体化和拓展国际合作产生积极影响。

巴伊拉姆雷表示，新宪法的实施是哈萨克斯坦国家治理体系适应国内外新形势的重要一步。

- 对于哈萨克斯坦而言，新宪法既是法律体系的一次更新，也是增强国家机构韧性、提高决策效率、为国家长期发展构建更加完善法律基础的重要契机。 - 她说。

她认为，在国际形势不断变化的背景下，宪法改革将有助于进一步提升哈萨克斯坦在外交领域的地位。

- 从国际政治角度来看，宪法改革将增强哈萨克斯坦作为合作伙伴的可预见性，并进一步巩固其持续推进国家制度现代化的国际形象。- 她说。

巴伊拉姆雷指出，随着中亚地区地缘政治地位不断提升，务实外交、独立自主的对外政策以及稳定高效的国家治理体系正变得愈发重要，因此此次改革具有特殊意义。

她表示，在阿塞拜疆看来，哈萨克斯坦正在推进的改革是友好邻国进一步实现现代化、持续完善国家治理体系的重要阶段。

- 尤为重要的是，哈萨克斯坦通过全国对话和全民公投推进改革，这不仅进一步增强了改革的合法性，也体现了凝聚社会共识的努力。- 她说。

巴伊拉姆雷指出，哈萨克斯坦始终是阿塞拜疆在地区的重要合作伙伴，因此该国的内部改革不仅关系自身发展，也对整个欧亚地区具有重要意义。

她认为，哈萨克斯坦国内局势的稳定将直接促进地区合作、交通互联互通、经济一体化以及中亚与南高加索地区之间的合作。

她还特别提到，哈萨克斯坦在推动跨里海合作和新型多边合作机制建设方面发挥着越来越重要的作用。

- 哈萨克斯坦宪法制度的完善将有助于进一步巩固国家治理能力，提高国家机构运行效率，并为长期发展奠定更加坚实的法治基础。这对于哈萨克斯坦作为地区重要国家和跨里海互联互通关键枢纽不断提升作用尤为重要。- 她说。

巴伊拉姆雷认为，在新的发展背景下，C6合作机制的重要性也日益凸显，其发展体现了中亚与南高加索作为统一地缘政治和地缘经济空间联系不断深化的趋势。

她表示，一个更加稳定、更具可预见性、制度更加完善的哈萨克斯坦，将能够更加有效地推进多元平衡外交政策，巩固地区引领作用，并为C6合作机制的发展以及中亚与南高加索之间的合作作出更大贡献。