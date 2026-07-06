专家：新宪法将为哈萨克斯坦经济高质量发展奠定制度基础

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦经济研究所区域发展与生活质量中心主任努尔博拉特·库尔梅特吾勒（Нұрболат Құрметұлы）表示，自2026年7月1日起生效的新宪法，将为哈萨克斯坦经济多元化发展和优化投资环境奠定坚实制度基础，并有助于构建更加公平、稳定的市场经济体系。

努尔博拉特·库尔梅特吾勒认为，从经济层面来看，新宪法最重要的意义之一在于，为各类市场主体建立统一、稳定、可预期的制度环境。

“对于企业，特别是中小企业而言，比起税率高低，更重要的是市场规则的稳定性。新宪法对私有财产权和投资者合法权益作出保障，将通过法律机制防止任何非法和无正当依据的干预。”努尔博拉特·库尔梅特吾勒说。

他指出，对私有产权和投资安全提供更有力的保障，将进一步增强企业信心，提升哈萨克斯坦对国内外投资者的吸引力。

专家还特别提到，新宪法针对快速发展的城市设立了特殊法律制度，为区域经济发展创造更加有利的条件。

“这些地区将实行更加高效的法律监管机制，享受税收和海关优惠政策，行政程序也将进一步简化。未来，这些区域有望形成数字化城市群、创新产业集群和科技初创企业集聚区。”他说。

努尔博拉特·库尔梅特吾勒认为，在特定区域集中资源、实施专项支持政策，将有助于加快创新成果转化，培育新的经济增长点，并带动周边地区共同发展。

此外，新宪法还将人才培养和人力资本建设置于更加重要的位置。

“新宪法明确规定，人的生命、权利和自由是国家最重要的价值，同时将教育、科学和创新确定为国家战略优先发展方向。”努尔博拉特·库尔梅特吾勒说。

他表示，持续支持教育、科技和创新，将有助于提高劳动生产率，培养符合时代需求的人才和技能，从长远来看，也将进一步增强国家经济发展的韧性。

在谈及营商环境时，努尔博拉特·库尔梅特吾勒表示，完善司法体系也是激发市场活力的重要保障。

“加强司法独立，保障司法机关财政独立，并防止损害公民权益的法律追溯适用，将有效降低企业经营成本。”他说。

他指出，随着社会对司法体系信任度不断提高，长期投资和长期合同数量有望增加，从而进一步促进投资增长和企业发展。

“自2026年7月1日起，哈萨克斯坦将正式建立以经济多元化、创新驱动和社会发展为导向的新经济模式。在这一体系下，市场主体将拥有更大的发展主动权，而国家则负责保障各项制度和规则得到有效落实。”努尔博拉特·库尔梅特吾勒总结道。

此前，CASPIA分析中心主任奥尔汗·约尔丘耶夫曾表示，自2026年7月1日起新宪法正式生效，标志着哈萨克斯坦政治发展进入新阶段，也体现出国家治理体系现代化迈出了重要一步。