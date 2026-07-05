专家：新宪法为哈萨克斯坦可持续发展和现代治理奠定基础

（哈萨克国际通讯社讯）“经济研究所”股份公司（«Экономикалық зерттеулер институты» АҚ）可持续发展目标秘书处主任巴赫特古丽·坎巴尔（Бақытгүл Қамбар）表示，自7月1日起正式生效的新宪法，将哈萨克斯坦传统国家治理模式与保护公民权利和实现可持续发展的现代原则有机结合，为国家发展开启了一个具有历史意义的新阶段。

她指出，宪法是任何国家发展的基石，因此新宪法的生效不仅意味着法律框架的更新，更标志着哈萨克斯坦社会迈入新的发展阶段。

“新宪法可以被视为推动哈萨克斯坦社会迈向新发展阶段的重要文件。它将我国政治发展的历史特点与现代国家治理原则以及时代要求有机融合在一起。”她说。

巴赫特古丽·坎巴尔表示，库鲁尔泰（Құрылтай）和人民理事会（Халық кеңесі）等制度被纳入宪法框架，体现了哈萨克国家治理历史传统在现代治理体系中的延续。因此，这部宪法不仅是推动国家治理体系现代化的重要举措，也彰显了国家在传承历史政治文化基础上推进制度创新的努力。

她还特别指出，新宪法高度重视数字时代背景下的人权保护问题，这是宪法最重要的创新之一。

“宪法保障每一位公民的人身隐私不受侵犯，确保个人和家庭秘密得到保护。同时明确规定，禁止利用数字技术非法收集、处理、存储和使用个人数据。”她表示。

专家认为，这些规定表明，在技术快速发展、数字化进程不断加速的背景下，哈萨克斯坦正按照时代要求不断完善国家法律基础，进一步强化公民在数字空间中的合法权益保障。

巴赫特古丽·坎巴尔表示，新宪法的另一突出特点是，在关注政治改革的同时，将社会经济发展和生态环境保护等优先事项纳入统一框架。

“新宪法不仅涵盖政治变革，还包括社会经济和生态发展要求。这既符合全球现代发展趋势，也为我国实现可持续发展奠定了坚实基础。”她说。

她指出，未来进一步巩固国家发展基础、提升人民生活质量的关键，应当是坚持可持续发展理念。同时，宪法改革能否取得预期成效，在很大程度上取决于宪法所确立的原则和规范能否得到系统、有效和持续的落实。