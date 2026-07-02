专家：新宪法以“公正的哈萨克斯坦”理念为核心

（哈萨克国际通讯社讯）马克苏特·纳里克巴耶夫大学（Maqsut Narikbayev University）法学院教授、哲学博士马拉特·阿赫马迪（Марат Ахмади）表示，哈萨克斯坦新宪法以“公正的哈萨克斯坦”理念为基础，其核心在于确立公平正义原则，加强人权保护和国家机关责任建设。

马拉特·阿赫马迪指出，新宪法的原则将直接影响国家全部立法、法律体系以及公民的日常生活。

他说：“这不仅意味着制定新的法律，还要求现有法律制度和法律机构与宪法价值观保持一致。”

专家表示，新宪法的重要创新之一，是进一步明确国家权力的根本目标在于服务公民。与之相对应，保障公民权利的机制也得到明显强化。

他说：“国家与公民之间的关系因此提升到新的层次，公民不再是国家机器管理的对象，而是权利受到宪法保障的完整法律主体。”

马拉特·阿赫马迪认为，新宪法能否充分发挥作用，还取决于社会对其内容的理解程度以及在日常生活中的运用能力。因此，培养法治文化尤为重要。

他说：“有必要在各级教育机构中开展宪法教育，并以通俗易懂的语言持续解读宪法规范。尤其应充分利用社交媒体、数字平台和公共讨论等渠道，通过贴近日常生活的案例提高青年群体的法律素养。只有公民真正了解如何在实践中维护自身权利，才能充分认识宪法的重要意义。”

值得一提的是，托卡耶夫总统日前表示，各项改革取得的实际成效将在未来的库鲁尔泰（Құрылтай）工作中得到体现。

7月1日，哈萨克斯坦新宪法正式生效。围绕新宪法框架下各项决策和政治改革对民众生活产生的影响，社会各界正持续予以关注。