中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    08:47, 21 11月 2025 | GMT +5

    哈萨克斯坦专家分享投资入门建议：从小额积累到多元理财

    （哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦民众的金融意识正不断提高，越来越多人开始思考如何不仅保值，更要增值自己的储蓄。专家在丝绸之路（Jibek Joly）电视台节目《新时代》中指出，投资是实现这一目标最稳健、最有效的方式之一。

    上半年哈萨克斯坦吸引133亿美元外国直接投资额
    Фото: inform.kz

    节目记者指出，过去投资意味着纸质股票，如今则是数字化代币与线上交易。只需一部手机和几次点击，就能完成购买。

    节目嘉宾马尔古兰·奥内尔巴耶夫分享了自己的经验：

    “我存了半年，每月将收入的10%存入一个专门的投资账户。积累到一定金额后，我开始研究不同资产，最后选择了黄金，因为这种金属历来具备保值属性。”

    专家指出，投资黄金的方式多样：

    • 在银行购买5至100克的金条；

    • 购买首饰类黄金；

    • 开立非实物黄金账户；

    • 或购买黄金开采公司的股票。

    金融专家阿利别克·扎尔哈斯帕耶夫表示：

    “过去一年黄金价格以美元计上涨约40%，而美元存款收益率仅为1%。因此黄金投资显然更具吸引力。与此同时，今年哈萨克斯坦股市上涨超过45%，而阿斯塔纳和阿拉木图的房价（按美元计）则出现下跌。”

    专家提醒，若选择投资房地产，应明确目标——是短期出售、装修转售，还是出租收益。关键在于风险分散，不要将全部资金投入单一资产。

    投资公司总监叶尔詹·穆辛警告道：

    “务必多次核实那些承诺‘高回报保障’的公司，通常只有骗子才会提供所谓的‘100%保证’。即便是国家，也无法给出这样的承诺。预计到2026年，数字技术、科技行业、绿色能源与核能将成为投资增长最快的方向。”

    专家指出，初学者完全可以从小额资金开始投资：

    • 银行存款：从1万坚戈起；

    • 股票投资：约10万坚戈起；

    • 房地产投资：约300万坚戈起；

    • 加密货币：5万坚戈起；

    • 黄金投资：15万坚戈起。

    但理财专家强调，投资前应先建立“安全储备金”，金额最好相当于六个月的收入，以便在突发情况下维持生活。

    【编译：达娜】

    标签:
    投资 社会 金融 经济
    Дана Нұрбақыт
    Дана Нұрбақыт
    编译
    正在阅读