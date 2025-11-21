哈萨克斯坦专家分享投资入门建议：从小额积累到多元理财

节目记者指出，过去投资意味着纸质股票，如今则是数字化代币与线上交易。只需一部手机和几次点击，就能完成购买。

节目嘉宾马尔古兰·奥内尔巴耶夫分享了自己的经验：

“我存了半年，每月将收入的10%存入一个专门的投资账户。积累到一定金额后，我开始研究不同资产，最后选择了黄金，因为这种金属历来具备保值属性。”

专家指出，投资黄金的方式多样：

在银行购买5至100克的金条；

购买首饰类黄金；

开立非实物黄金账户；

或购买黄金开采公司的股票。

金融专家阿利别克·扎尔哈斯帕耶夫表示：

“过去一年黄金价格以美元计上涨约40%，而美元存款收益率仅为1%。因此黄金投资显然更具吸引力。与此同时，今年哈萨克斯坦股市上涨超过45%，而阿斯塔纳和阿拉木图的房价（按美元计）则出现下跌。”

专家提醒，若选择投资房地产，应明确目标——是短期出售、装修转售，还是出租收益。关键在于风险分散，不要将全部资金投入单一资产。

投资公司总监叶尔詹·穆辛警告道：

“务必多次核实那些承诺‘高回报保障’的公司，通常只有骗子才会提供所谓的‘100%保证’。即便是国家，也无法给出这样的承诺。预计到2026年，数字技术、科技行业、绿色能源与核能将成为投资增长最快的方向。”

专家指出，初学者完全可以从小额资金开始投资：

银行存款：从1万坚戈起；

股票投资：约10万坚戈起；

房地产投资：约300万坚戈起；

加密货币：5万坚戈起；

黄金投资：15万坚戈起。

但理财专家强调，投资前应先建立“安全储备金”，金额最好相当于六个月的收入，以便在突发情况下维持生活。

【编译：达娜】