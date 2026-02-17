美专家高度评价哈萨克斯坦过境潜力 中间走廊成为欧亚关键通道

过境时间大幅缩短 数字化提升效率

哈萨克斯坦驻美国特命全权大使马格詹·伊利亚索夫在发言中表示，中间走廊是连接亚洲与欧洲最短、最安全、最可靠的陆路贸易通道。

Фото: Рустем Кожыбаев/Kazinform

近年来，该走廊过境时间已从40多天缩短至14天；海关通关时间也由3至5小时压缩至数分钟。这一效率提升得益于“Smart Cargo”和“Keden”等数字平台的应用，以及关键政府服务系统整合至统一信息平台，实现货运全流程实时监管。

随着运输需求持续增长，到2030年，该通道货运量有望达到1100万吨。

不仅是过境国 更是出口通道

伊利亚索夫指出，哈萨克斯坦并非单纯的过境国家，而是在持续投资基础设施的同时，积极利用该走廊出口本国产品。

凭借其位于欧亚大陆中心的地理优势，哈萨克斯坦通过跨里海国际运输线路（即中间走廊）在亚欧之间发挥关键作用。

大使还强调，哈萨克斯坦仍是中亚最大经济体，2025年按GDP总量计位列全球前五十。

此外，中亚国家、亚美尼亚、阿塞拜疆、格鲁吉亚及土耳其构成的区域市场总人口约2亿人，经济总规模超过2.5万亿美元，发展潜力巨大。

法律透明度与国际金融环境优势

哈方表示，哈萨克斯坦在法律透明度方面达到西方先进标准。依托阿斯塔纳国际金融中心（AIFC），投资者可依据英国普通法体系运作，并通过独立仲裁机制解决争端。

结合全国物流平台优势，企业可更便捷进入中亚、南高加索及更广泛市场。

拓展南向通道 强化区域互联

哈方还表达了参与“哈萨克斯坦—土库曼斯坦—阿富汗—巴基斯坦”走廊建设的意愿。该线路被视为连接中亚与南亚的重要战略通道，有助于扩大贸易流量、实现供应链多元化，并提升区域国家在国际运输网络中的地位。

大使强调，中间走廊已成为运行体系，而非单一项目，哈方欢迎国际伙伴参与投资与合作。

美方专家：中亚对供应链多元化具有战略意义

美国多位专家在论坛上指出，中亚地区在关键矿产和稀土资源供应链多元化方面具有重要战略价值。

美国“新美国安全中心”印太安全项目主任丽莎·柯蒂斯表示，美国政府持续重视中亚地区，特别是在关键矿产供应链多元化方面，中亚国家具备现实合作空间。

Фото: Рустем Кожыбаев/Kazinform

她指出，加强与美国的合作被视为中亚增强经济自主性、平衡大国影响的重要战略机遇。

美国里海政策中心高级研究员埃里克·鲁登舍尔德认为，中亚正成为美国在原材料加工和供应链多元化方面的重要伙伴。

他表示，美国当前政策重点在于支持地区内加工能力建设，从而提升区域附加值与经济主权。

专家指出，中亚与南高加索之间正在形成新的政治经济共识，区域合作与互信水平显著提升。与其他尚处讨论阶段的线路不同，中间走廊已具备完整运行体系。

战略定位提升 地缘影响扩大

“美国优先政策研究所”能源政策高级研究员卡拉·桑兹指出，哈萨克斯坦对美国具有重要意义。

她表示，随着新走廊的建设与升级，哈萨克斯坦的地缘政治影响力将进一步增强，并巩固其在全球能源与供应链体系中的关键角色。

专家普遍认为，哈萨克斯坦未来发展将依托现代工业化进程及与美国深化经济合作，通过吸引美资、引入先进技术与参与经济伙伴关系，实现长期增长。

卡拉·桑兹表示，未来十年哈萨克斯坦经济有望进一步扩大规模，而强大的哈萨克斯坦也将增强整个中亚地区的稳定性与国际合作能力。

【编译：达娜】