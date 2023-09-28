哈萨克斯坦画家获Golden Time Talent竞赛大奖

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦年轻画家埃塞姆古丽·苏莱曼诺娃荣获英国Golden Time Talent国际竞赛“绘画”类别大奖。

来自30多个国家的190名画家正式提名角逐“绘画”类别大奖，最终，苏莱曼诺娃的作品《母与子》脱颖而出，被评为比赛中的最佳之作。

-昨天才获悉自己赢得了大奖。刚开始我不敢相信。但经过确认之后，我决定与我的同胞分享这份喜悦。我从小就喜爱画画，毕业于儿童美术学校和国立艺术大学。-她在社交媒体页面上写道。

苏莱曼诺娃不仅善于运用多种绘画技巧和风格，为商业项目提供艺术解决方案，她的作品中也经常融入浓厚的民族特色元素。

Photo: Assemgul Suleimenova

此前，她的作品《母与子》作为她个人画展的主打作品，广受文艺评论家和观众好评。

-近来我很少参加艺术竞赛。参加这次竞赛也可谓是心血来潮。今年夏天，我举办了个人画展。当时我为画展创作了一系列画作，其中心展品就是《母与子》。我注意到观众非常喜欢它，有许多人驻足观赏，目不转睛。当我得知即将举行这样一个竞赛时，我立即决定申请参加。-她写道。

【编译：阿遥】