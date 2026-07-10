美智库专家评哈国宪法改革：权力交还人民，为投资者吃下定心丸

温尼认为，这些改革具有根本性意义，因为它扩大了公民参与国家治理的范围。

"这些宪法改革非常重要，因为它们把更多权力交到了国民手中，让他们能够自主决定自身的发展道路与命运，并参与制定政府运作的方式。"他表示。

他特别关注了宪法法院的设立。温尼认为，这一机构将推动形成透明的法律体系，让公民和投资者能够期待诉求得到公平公正的审理。

"在计划于哈萨克斯坦开展业务时，投资者需要确保商业规则的连续性，并能在法治国家中安心经营。法治、公开透明的问责体系是关键因素，而哈萨克斯坦通过宪法公投加强了这些原则。"他指出。

在他看来，这些改革也向国际社会发出了重要信号，展现了哈萨克斯坦的开放性，并为吸引投资和发展经贸合作创造了更多机遇。

对于议会体制的调整，温尼给予了正面评价。他认为，这不仅能够增强公民代表性，还将确保哈萨克斯坦沿着公开透明的道路继续前行。

"新宪法把权力还给人民，为公民提供了影响国家发展及勾勒未来愿景的机会。"他说。

桑切斯则对增设副总统职位表示赞赏。

"我认为新宪法中一个积极的变化是增设了副总统职位，这将为哈萨克斯坦发展国际关系注入新动力，通过拓展政治接触及增加互访，提升与华盛顿等地的沟通效率。"他表示。

在谈及人民理事会时，桑切斯强调，该机构有潜力成为社会与国家之间高效的反馈机制。

"人民理事会可以成为向总统及库鲁尔泰反馈政策有效性的有力渠道，反映相关举措是否真正惠及民众。"桑切斯认为。

同时他指出，这一新机构的成功与否将取决于其反映多元观点的能力。他认为，哈萨克斯坦需要展现出这一新的宪法模式确实为公开讨论创造了条件，并在国家决策过程中充分考量了不同意见。