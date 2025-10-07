专家：强化国家语言在立法、教育和数字空间的应用是一项战略任务

国家语言应用不足引发关注

议会制度研究所副所长拉扎特·苏莱梅诺娃在会上指出，研究所的核心任务之一是基于科学依据为完善法案提出建议，而国家语言在立法活动中的应用是哈萨克斯坦法治发展的关键方向。

她表示：“尽管法律明确规定了哈萨克语的优先地位，但在实践中，其使用程度仍未达到理想水平。这不仅影响法律文本的质量，也制约了国家语言的推广与普及。”

苏莱梅诺娃的观点得到了与会者的共鸣。哈萨克斯坦参议院议员比比古丽·杰克森巴伊进一步强调，强化国家语言在立法、教育和数字空间的应用是一项战略任务。她援引《2023-2029年语言政策发展纲要》指出，法案初稿应以哈萨克语起草，但当前超过70%的法案仍以俄语起草，导致翻译依赖性过高，内容精准度受损。为此，她建议修订《法律行为法》和议会规程，明确规定哈萨克语为法案起草的首选语言。

立法语言质量亟待提升

司法部“立法与法律信息研究所”语言中心主任、法律学博士候选人博拉特·赛兹迪克介绍了科学语言学审查在提升法律文本质量中的作用。

他表示：“科学语言学审查确保法律文本在语言、术语和文体上的准确性，有助于提高法律规范的清晰度和适用性。为充分发挥审查效果，应将其纳入立法过程的必经环节。”

哈萨克斯坦国家科学院院士、语言学博士谢鲁拜·库尔曼巴伊教授则从语言质量角度分析了当前立法文本的不足。他指出，法律文本的句式结构、措辞和文风问题主要源于俄语优先起草的惯例，导致翻译后的哈萨克语文本常带有俄语句法痕迹，形成僵硬的句式和直译术语，增加了哈萨克语读者的理解难度。

库尔曼巴伊教授建议：“所有法律应首先以哈萨克语起草，随后再翻译成俄语或其他必要语言，以确保语言的原生性和规范性。”

政策与技术并举，推动语言规范化

参议院议员比比古丽·杰克森巴伊还提到，法律术语的稳定性和精准性是法律文本质量的核心。为此，Termincom和Til Qazyna制定的术语词典和指导意见应成为所有政府机构的强制性参考标准。此外，司法部计划于2024年引入法律语言学评估方法，为提升立法文本质量提供技术支持。

她表示：“这是强化哈萨克语在立法中应用的重要机制。”

会议最后，与会者就完善立法语言文化、发展哈萨克语法律术语体系及引入现代语言政策方法达成多项共识，提出了具体建议。

专家们一致认为，哈萨克语作为国家语言的地位需通过更有效的立法实践得以体现。完善法律起草流程、强化语言学审查、推广规范化术语体系，将是未来提升国家语言应用水平的关键。

此前，哈萨克斯坦已通过相关法律，旨在推动哈萨克语在数字通信领域的应用。

【编译：木合塔尔·木拉提】