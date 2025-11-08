专家：美国进入哈萨克斯坦稀有矿产市场 将推动经济多元化与高附加值产业发展

人工智能与能源需求推动矿产合作

马克苏特·纳里克巴耶夫大学董事会顾问米拉斯·吉恩巴耶夫（Miras Zhienbayev）指出，稀有金属和稀土元素正成为全球焦点。

“人工智能的迅猛发展，以及围绕AI技术的全球竞争，使得能源需求激增，促使各国加快开发新型能源与资源供应渠道。”

据他介绍，2023年，美国用于AI数据中心的电力已占全国总耗电量的4.4%，预计到2028年将上升至6.7%至12%。

“哈萨克斯坦与美国在能源领域已合作逾30年。美国公司在全球生产的每五桶原油中，就有一桶来自哈萨克斯坦。”

他强调，美国总统特朗普已将稳定稀有金属供应链列为其外交政策的重点方向之一。

Фото: Foreign Policy Community of Indonesia

降低对中国依赖的战略信号

“区域一体化研究基金会”主任塔伊西娅·马尔蒙托娃（Taisia Marmontova）认为，美国与中亚国家在关键矿产领域的合作，旨在减少对中国供应链的依赖。

“与哈萨克斯坦的协议将重点建立钨、钛、铍、钽、铀等稀有矿物的稳定供应体系。华盛顿特别强调该项目的战略意义，并可能通过美国银行体系提供资金支持。”

吉恩巴耶夫补充说，这标志着美国企业成为首批直接进入哈萨克斯坦稀有矿市场的外国投资者。

“这不仅是政治层面的合作，也是实质性的商业投资，代表着哈美伙伴关系迈入新阶段。”

Фото: из личного архива Таисии Мармонтовой

从核燃料到电池产业：高附加值前景

马尔蒙托娃指出，卡拉干达地区今年发现了大型钨矿床。

“今年4月，在库伊雷克蒂科尔地区发现约100万吨钨矿储量，命名为‘新哈萨克斯坦’矿床。勘探深度达300米后，预计总产量可超2000万吨。”

她认为，这一发现吸引了美国投资者的高度关注。

“合作将带来资金与技术，帮助哈萨克斯坦在国内形成部分产业链，实现更高附加值产出。美国作为主要消费国，不仅可提供长期出口渠道，也有助于完善本国的物流与加工体系。”

哈萨克斯坦目前已在乌斯卡曼的乌尔巴冶金厂生产铍、钽、铌等稀有金属。未来将重点发展稀土磁体和电池材料制造技术。

“欧亚监测”分析研究中心主任阿勒别克·塔吉巴耶夫（Alibek Tazhibaev）补充说，美国出口银行计划为Cove Capital与“Tau-Ken Samruk”联合项目投资9亿美元。

“这表明美国资本与技术正准备深度进入哈萨克斯坦的重要矿产市场。未来这一模式可推广至更多稀有元素项目。”

他指出，这种合作将推动哈萨克斯坦从资源出口型经济转向深加工与工业化发展。

“下一步关键是完善资源储量评估，建立符合ESG标准的承购合同体系，并发展矿产加工基础设施。稀有元素有望成为继铀和钽之后的新增长点。”

Фото из личного архива

AI巨头参与：NVIDIA与Groq或成合作新引擎

吉恩巴耶夫还强调，此次哈美谈判的另一亮点是数字技术合作。

“哈萨克斯坦已成为中亚最发达的市场经济体。美国企业对此高度认可。来自哈萨克斯坦的AI项目‘Higgsfield’成为首个在美国估值达10亿美元的初创企业，这体现了我国在人工智能领域的潜力。”

他认为，哈萨克斯坦IT专家应借助与Groq、NVIDIA的合作机会，获得先进AI计算设备与技术资源。

“这些协议将强化哈萨克斯坦的国家人工智能战略，使其在全球科技竞争中占据更有利的位置。”

马尔蒙托娃补充称，数字化合作的成果将在未来三年内逐步显现。

“与Groq的合作体现出哈萨克斯坦建设中亚数字枢纽的雄心。”

总的来说，专家普遍认为，美国进入哈萨克斯坦稀有矿产市场不仅是地缘经济布局的一部分，更是推动国家从资源依赖向科技驱动转型的重要契机。随着矿产、数字和高科技合作的深化，哈萨克斯坦有望在全球供应链与创新体系中占据更加重要的战略地位。

【编译：达娜】