哈金融家协会：中东局势升级加剧全球市场压力

汇率与货币市场

数据显示，7月16日，美元兑坚戈汇率继续走高，基本回到本周初水平。截至当日收盘，美元兑坚戈报472.07坚戈，较前一交易日上涨1.54坚戈。当天外汇市场成交额达到4.288亿美元，较上一交易日增加1020万美元。

分析人士指出，坚戈贬值主要受到国内因素影响，包括财政预算支出加快、进口结算需求增加、外债偿付压力上升、非居民投资者参与政府债券市场活跃度下降，以及统一累积养老金基金持续购汇等因素，共同对本币汇率形成下行压力。

货币市场方面，各项利率指标仍维持在基准利率走廊下限附近。TONIA利率由16.79%小幅降至16.76%，SWAP-1D（隔夜掉期）收益率则由12.53%升至12.87%。当日市场成交规模为6311亿坚戈，较前一交易日减少440亿坚戈。

与此同时，国家银行存款拍卖需求由0.8万亿坚戈增至1.1万亿坚戈，并全部按17%的年化利率完成配置。在持续回笼市场流动性的背景下，国家银行公开市场操作余额维持在8万亿坚戈左右。

证券市场与国际油价

周四，哈萨克斯坦证券交易所（KASE）指数下跌0.47%，收于7663.9点。其中，哈萨克原子能工业公司股价跌幅最大，下跌3%。分析认为，此次回调主要与部分投资者获利了结有关。未来一段时间，上市公司陆续披露上半年经营和财务业绩，或将成为影响国内资本市场走势的重要因素。

国际油价方面，在此前一周累计上涨近11%后，受有关非正式谈判消息影响，油价出现技术性回调，跌幅为0.9%，报每桶84.2美元。市场仍密切关注卡塔尔、埃及和巴基斯坦围绕中东局势开展的斡旋努力。不过，由于海上运输安全风险依然存在，加之地缘政治局势仍具不确定性，国际油价预计仍将维持震荡走势。

美国市场及避险资产表现

受地缘政治风险上升以及半导体板块走弱影响，美国三大股指普遍下跌，跌幅介于0.2%至1.5%之间。尽管美国最新公布的宏观经济数据整体表现稳健——6月份零售额环比增长0.2%，首次申请失业救济人数降至20.8万人，同时联合健康集团、U.S. Bancorp和雅培实验室等企业相继公布了好于预期的业绩，但消费需求和就业市场保持韧性，也进一步削弱了市场对美联储近期降息的预期。

在此背景下，避险资产同样承压。黄金价格下跌1.5%，报每盎司3989美元（原文数据如此）；美国10年期国债收益率升至4.56%，美元指数上涨0.3%，至100.8点。

哈萨克斯坦金融家协会专家认为，当前市场对通胀走势及美联储货币政策路径的预期，已成为影响避险资产表现的主要因素，其影响程度甚至超过了地缘政治风险本身。