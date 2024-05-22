12:14, 22 五月 2024 | GMT +6
哈金融家协会主席：外资银行数量不重要，质量为先
（哈萨克国际通讯社讯）在阿拉木图举行的金融家论坛上，哈萨克斯坦金融家协会主席叶莲娜·巴赫穆托娃表示，欢迎新的外国银行进入哈萨克斯坦金融市场，以期促进竞争。
-目前，我们已经有相当数量的外资银行分行，引入国外银行将促进国内金融市场竞争，提高服务标准，引入新技术。市场参与者唯一担心的是，外资银行和国内金融机构之间不会出现监管套利的情况。我们主张统一的标准化监管和可预测的监管。-她指出。
她进一步强调，如果国内具备了良好的监管环境和经济前景，新的市场参与者可能会出现。
-外部环境同样重要。为吸引国外银行进入哈萨克斯坦，我们需要可预测的地缘政治条件。这方面，一切都顺利。也许希望进入中亚地区的金融机构不仅会关注哈萨克斯坦，还会关注乌兹别克斯坦等其他国家。我们现在正同乌兹别克斯坦进行竞争以吸引新的金融机构。-巴赫穆托娃说。
巴赫穆托娃认为，对国内市场来说，外资银行数量并不重要，重要的是它们的质量。
-外资银行数量并不重要。此前有预测国内市场外资银行数量不会超过3个。但最近Bereke银行被出售，也就是说，我们多了一家外资银行。我认为这不是我们的最终目标。重要的是要出现新的机会，无论是有三家银行还是更少。-她强调。
【编译：阿遥】