哈金融家协会主席：外资银行数量不重要，质量为先

-外资银行数量并不重要。此前有预测国内市场外资银行数量不会超过3个。但最近Bereke银行被出售，也就是说，我们多了一家外资银行。我认为这不是我们的最终目标。重要的是要出现新的机会，无论是有三家银行还是更少。-她强调。